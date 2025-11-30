Joaquín Sabina se despide de los escenarios con un último concierto en Madrid

Sabina, a sus 76 años, pone esta noche en el Movistar Arena el punto final a casi cincuenta años de carrera

La gira de despedida 'Hola y adiós' de Joaquín Sabina comenzó en febrero de 2025

Joaquín Sabina dice este domingo adiós a los escenarios en Madrid. El cantautor pone punto y final a su gira de despedida en escenarios después de recorrer toda Europa y América,

Aunque nunca ha descartado volver de forma esporádica, Sabina, a sus 76 años, pone esta noche en el Movistar Arena el punto final a casi cincuenta años de carrera en vivo. Un trayecto que lo ha convertido en una figura esencial de la canción de autor y en un referente para varias generaciones.

La gira de despedida de Joaquín Sabina

La gira de despedida 'Hola y adiós' de Joaquín Sabina comenzó en febrero de 2025 en América, pasando por lugares como México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

Se trata de un tour que generó una gran expectación y que llegó acompañado del lanzamiento de 'El último vals', un guiño canalla de Sabina al mundo, en el que ha contado con la ayuda de Leiva en la parte musical y en los arreglos, además del poeta Benjamín Prado coescribiendo la letra junto a él.

La anterior gira de Joaquín Sabina, bautizada 'Contra todo pronóstico', fue la más rotunda de su dilatada carrera, donde la ilusión, la profesionalidad y la experiencia del maestro de Úbeda vencieron el vértigo inicial, contagiando de alegría y energía a sus músicos, impregnando las interpretaciones de una sensibilidad especial y ganándose a un público que se conmovió escuchando el repertorio más selecto del músico andaluz.

Tras ese gran éxito por España y América Latina, con más de 700.000 personas en casi 60 conciertos por una docena de países, Sabina decidió subir de nuevo a los escenarios este año para saludar por última vez antes de bajar el telón, con una gira donde decir 'Hola y adiós' a sus millones de fans y que, en el caso de Andalucía, ya ha recalado en puntos como Sevilla o Úbeda (Jaén), su ciudad natal.