Eurovisión adelanta a noviembre la votación sobre la participación de Israel en el festival

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este jueves que la corporación pública española ratificará en la próxima asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) su decisión de no participar en Eurovisión 2026 si mantiene a la delegación israelí en competición.

"Nuestra posición es la misma de hace meses, cuando dijimos que la presencia de Israel es insostenible" en lo que dejó dos motivos: primero, por el genocidio en Gaza, porque sigo pensando que aunque Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son", argumentó López durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE en el Senado.

En la misma comparecencia, señaló el segundo motivo: "El incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso, ya que lo ha usado políticamente, ha intentado influir en el resultado y no ha sido sancionado, pese a que ha sucedido al menos en los dos últimos años".López añadió: "Cualquier otro país que hubiese hecho esta utilización estaría sancionado y suspendido transitoriamente".

Estas declaraciones se producen en respuesta a la pregunta del diputado socialista Ramón Morales sobre cuál será la posición en la asamblea general que los organizadores del festival celebrarán entre el 4 y 5 de diciembre en Ginebra (Suiza), ante un escenario en el que, pese al alto el fuego, "Israel ha seguido matando".

Hace solo una semana, los organizadores anunciaron modificaciones en el sistema de votación del certamen, como reducir de 20 a 10 el número máximo de votos que cada espectador podrá enviar, además de "salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada" y reinstaurar el voto del jurado en las semifinales.

Para López, estas decisiones, "encaminadas a disuadir las injerencias políticas y los votos fraudulentos", no son suficientes ni garantizan que puedan volver a producirse, por lo que en la próxima asamblea se pedirán "más medidas".

Estos recientes movimientos de la UER intentaban aplacar los ánimos frente a las polémicas por el elevado número de votos a los representantes israelíes en las dos últimas ediciones, coincidentes con la ofensiva en Gaza. Israel fue entonces el país más votado por el público, lo que le permitió acabar en segunda posición en la general de 2025 y quinta en la de 2024.

Ya el pasado mes de septiembre, el Consejo de Administración de RTVE aprobó esta postura, en línea con la de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, pero con el peso de que España es miembro del llamado "Big Five", por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones.

El público responde año tras año, la retransmisión del festival es el evento no deportivo más visto en España. En 2025, superó el 50 % de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 personas. Fuentes de la corporación estatal explicaron que si RTVE no participa en 2026, no pagaría su canon por asistir al certamen a la UER y, por lo tanto, no tendría los derechos de emisión.