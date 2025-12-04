Para Julián, sus vinilos no son simples discos: son los míticos plásticos y decibelios que han marcado su vida

Julián Ruiz, un histórico de la información musical, cumple 50 años con su proyecto Plásticos y Decibelios, un verdadero referente para todos aquellos que aman la música con mayúsculas. Su universo sonoro es inmenso. No en vano, “un millón de discos no se guardan en cualquier parte”, comenta entre risas.

En su archivo personal conserva auténticas joyas. “Los vinilos más o menos tengo ahí 780.000 y así mucho más”, explica mientras señala estanterías interminables. Entre esos tesoros destacan sus portadas más preciadas: “Los tesoros más preciados son las portadas de Andy Warhol, que me gustan mucho”, confiesa. Y menciona algunas piezas icónicas: “La cremallera de los Rolling Stones, la de Miguel Bosé”.

Para Julián, sus vinilos no son simples discos: son los míticos plásticos y decibelios que han marcado su vida, recuerda perfectamente cuál fue el primero: “Mi primer disco es 'Let's Twist Again”, un sonido que le acompaña desde la infancia. “Y tendría 10 años”, apunta con nostalgia.

El deseo en este reportaje es que sea él quien ponga la banda sonora, y no duda en elegir: “Me gusta mucho Life on Mars y quizás Heroes de David Bowie”. Su conexión con Bowie fue profunda. “El Bowie fue su mayor pérdida. No he conocido persona más inteligente en mi vida”, afirma con emoción.

Porque Julián no solo entrevistaba artistas: hacía amigos. “Además amigos míos eran Paul McCartney, David Bowie y Lou Reed”, recuerda. Incluso Yoko Ono llegó a leerle el futuro: “Yoko Ono me echó las cartas”, comenta divertido.

Pero también ha vivido momentos intensos y sorprendentes, como aquella comida “con dos auténticos mitos, Bono y Jagger”. Y lejos de pensar en retirarse, mantiene el espíritu inquieto de sus ídolos. Quiere hacer como su amigo McCartney: “Que cuando se iba a retirar, nunca, cuando me muera girar y girar sin parar”.