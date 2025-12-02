Claudia Barraso 02 DIC 2025 - 17:57h.

Rosalía celebra su 'Listening Party' en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil

Rosalía todavía no ha empezado su ‘tour’ del nuevo álbum ‘LUX’ a nivel internacional. Pero la cantante sí que tiene en la agenda algunos eventos relacionados con la promoción de esta gran obra de arte que ha creado y que ha revolucionado tanto el paradigma del ámbito de la música. Uno de estos eventos ha sido en Brasil, donde el escenario no ha podido acompañar más al espectáculo.

La catalana hizo sonar algunos de los temas de su álbum en el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Mientras sonaban los acordes más escuchados del momento, se proyectaba en el gran monumento luces que acompañaban el título de cada una de las canciones que iban sonando, según informan medios como 'Europa FM'.

Algunos temas como ‘Sexo, violencia y llantas’ no se reprodujeron por respeto a la religión, según han informado algunos fans que asistieron. Quien también decidió ir fue Rosalía. La catalana no podía perderse esta gran gala en su honor, que fue muy bien recibida por sus fans y por los miembros de la Iglesia.

La opinión y agradecimiento de la Iglesia

Después de esta presentación, la cantante subió al escenario para agradecer a todos los presentes la asistencia, a una de las cantantes que también participa en su disco y al padre Omar, quien fue el encargado de permitir que ‘LUX’ sonase en el Cristo Redentor. “Gracias por permitirnos estar aquí esta noche tocando estas canciones”, fueron las palabras que la artista dedicó al padre Omar, que subió también al escenario y dio su opinión sobre las canciones que acaba de escuchar.

Una opinión muy importante, sabiendo que Rosalía expresó abiertamente su fe y partiendo de que el disco habla en gran parte de sus canciones de la espiritualidad. “Ha sido maravilloso, muy especial”. “No hay lugar más especial y mágico donde lo podríamos hacer”, dijo la cantante.