Candela Hornero Europa Press 08 DIC 2025 - 10:58h.

El artista ha dejado entrever que 2026 podría marcar su retirada, por lo que este concierto en España podría ser una de las últimas ocasiones para disfrutarlo en directo

Don Omar rompe su silencio tras un año de su diagnóstico de cáncer : "Por los que aún siguen peleando la batalla"

Compartir







"Estén pendientes… que en unos días vengo con novedades pa’ los verdaderos", anunciaba el cantante Don Omar, conocido como 'El Rey del Reggaeton', hace algo más de un mes en su red social Instagram.

Ahora sabemos cuál es una de estas novedades: está ultimando un concierto en España para 2026, según han explicado a Europa Press fuentes que conocen de primera mano los preparativos.

El cantante, que hace un año y medio anunciaba que padecía cáncer, del que actualmente se encuentra libre de enfermedad, se encuentra preparando nuevos conciertos tras una gira extensiva por Estados Unidos, México y Canadá, en la que el artista ha logrado llenos totales y una respuesta abrumadora del público, consolidando uno de los recorridos más celebrados de su carrera reciente.

Esta podría ser una de las últimas oportunidades para ver a Don Omar en directo, ya que en una entrevista reciente adelantó que 2026 podría ser el año de su retirada, tras una última gira.

Más de 25 años de carrera

En el último año, el artista puertorriqueño recibió el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y fue nombrado uno de los 50 Más Bellos por la revista People en Español. A lo largo de su trayectoria suma, además, 3 Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 premios Lo Nuestro, así como varias nominaciones a galardones internacionales como los MTV Video Music Awards.

A sus 47 años y con más de 25 de carrera, Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón, es responsable de éxitos como Danza Kuduro, Dile, Salió el Sol, Virtual Diva, Guaya Guaya, Ojitos Chiquitos o Dale Don Dale, entre otros 'himnos' que han marcado a varias generaciones.