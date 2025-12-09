Celia Molina 09 DIC 2025 - 12:00h.

La marca americana de ropa 'J.Crew' ha promocionado un jersey masculino de color rosa en su última colección de invierno

La prenda ha generado un gran debate en las redes sociales, sobre todo, por parte de los usuarios más conservadores

Compartir







En Estados Unidos (y cada vez más en España) existe una divertida tradición que consiste en lucir un jersey "feo" de Navidad el tercer viernes del mes de diciembre. El 'Ugly Sweater Day' anima a los ciudadanos a lucir jerseys y sudaderas horteras y extravagantes, con grandes dibujos de renos, elfos o papás noeles, de todas las formas y colores, sin ser juzgados por ello. Sin embargo, una prenda navideña de la cadena estadounidense de ropa y accesorios J.Crew ha desatado un tremendo debate en el país, que ha traspasado las fronteras.

Se trata de un jersey para hombres en color rosa bebé, con estampado Fair Isle en el canesú, de lana suave y cuello redondo, que la marca ha incluido en su catálogo de invierno. De hecho, en sus redes sociales se puede ver, anunciado debajo de una chaqueta marrón de cuadros y guantes de cuero a juego, como una prenda que se "puede usar en cualquier ocasión durante esta temporada".

PUEDE INTERESARTE La cara amarga de la navidades: el alcohol y el aumento de la movilidad disparan las multas y los accidentes

"Hombres, ¿se pondrían este suéter de 168 dólares?"

Catorce años después de que una foto de la entonces directora creativa, Jenna Lyons, pintando las uñas de su hijo de rosa apareciera en un catálogo —y causara revuelo en Internet—, la división masculina de la empresa está recibiendo críticas, sobre todo de los conservadores, por ofrecer un jersey navideño del mismo color, arcaicamente asociado con la feminidad. Un debate que abrió la comentarista (también republicana) Juanita Broaddrick al preguntarle a sus seguidores masculinos de X si se lo pondrían:

"¿Me toman el pelo? Hombres, ¿se pondrían este suéter de 168 dólares?", a lo que rápidamente contestaron con frases como: "Así se visten todos los demócratas para el Día de Acción de Gracias", "Eso es muy gay", "Mi marido no usa ni una toalla rosa", "No me vestiré como una Chica Dorada" o "Si dices que sí, no eres un hombre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El color rosa, ¿una amenaza para los hombres?

Un controvertido debate que ha llegado a medios tan relevantes como la revista 'Vogue' o 'The Times', donde han hecho una lista de algunos de los actores más famosos de Hoollywood que no solo se han atrevido a usar toallas rosas en su cuarto de baño, sino que se han vestido de sus distintas tonalidades para posar en las premieres de sus películas:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Dos James Bond, Pierce Brosnan y Daniel Craig, fueron lo suficientemente valientes como para lucirlo en la alfombra roja. Idris Elba llevó un traje rosa con pajarita roja en una campaña de relojes Gucci. Jason Momoa (Aquaman) se puso un traje rosa en el Festival de Cine de Venecia en septiembre. Brad Pitt lució un traje rosa cruzado mientras promocionaba su película F1 este año. Y Ryan Gosling lo ha defendido con orgullo en la pantalla, en el escenario y en la alfombra roja, mientras promocionaba la película 'Barbie'. La cuestión no es si los hombres de verdad visten de rosa, sino si los hombres se sienten realmente amenazados por ello", ha apuntado 'The Times'.