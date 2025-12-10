En noviembre de 2024, el vocalista y compositor canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira

La muerte de Robe: consternación por su fallecimiento, de Dani Martín a Pedro Sánchez

La muerte de uno de los cantantes más emblemáticos de España, el líder de la banda ‘Exrtemoduro’ Robe Iniesta, ha entristecido al todo el país este frío miércoles 10 de noviembre, pero la salud del rockero llevaba tiempo bastante mermada.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto".

Tras agradecer a toda la gente que fue a verles "en esta gira tan bonita" y que tanto disfrutaron, Iniesta garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

¿Qué es un tromboembolismo pulmonar?

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una obstrucción de una o varias arterias de los pulmones causada por un coágulo de sangre.

La obstrucción limita la capacidad del corazón de bombear sangre a los pulmones, lo que aumenta la presión sobre el corazón y puede provocar complicaciones graves. En casos severos, un coágulo grande puede ser mortal.

"Melodías han conseguido estremecer a generaciones"

Ha sido la agencia de comunicación del extremeño quien ha informado de su muerte, pero por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web.