Recibir un Premio Goya es un honor indiscutible, pero no viene acompañado de un cheque y sí de ciertas obligaciones

Para cualquier profesional del mundo del cine no hay mayor logro que conseguir un Premio Goya. Mañana sabremos quiénes son los afortunados que recogerán un cabezón en la 40 edición de los famosos premios. Ahora bien, ¿qué privilegios y obligaciones conlleva conseguir el codiciado premio?

Desde hace tiempo sabemos que no se acompaña de una dotación económica. Además, al parecer, también hay una letra pequeña que implica ciertos compromisos que solo se descubren una vez que el afortunado abandona el escenario con el Goya entre las manos.

Un premio sin dotación económica

Esto, como decíamos, es algo que ya muchos saben. Pero aún hay quien lo descubre tras recoger el Goya. Y es que, a diferencia de otros premios internacionales, el Goya no conlleva una dotación económica. Sí supone un reconocimiento profesional, honorífico y simbólico, pero no un ingreso de dinero. Al menos de manera directa.

En un sector marcado por la intermitencia laboral, el alto nivel de desempleo y la precariedad económica, podría parecer que la dotación de dinero es imprescindible al recibir este premio. Sin embargo, su valor reside en la visibilidad y el reconocimiento que otorga, y que podría traducirse (no necesariamente) en más oportunidades de trabajo y, por lo tanto, de recibir ingresos.

Disponibilidad para los medios

Para las categorías más visibles, las de los actores y los directores, el premio viene acompañado de una serie de compromisos que no tienen por qué suponer ninguna ventaja per se. Nos referimos a la disponibilidad mediática que se presupone tras ganar un Goya. Tras la gala, comienzan las entrevistas, reportajes, actos institucionales, mesas redondas, presentaciones… No se cuestiona que esta exposición puede resultar a la larga beneficiosa, ya que conlleva la visibilidad que tan difícil es de encontrar en el mundo del cine.

Pero no podemos pasar por alto que se trata de una inversión de tiempo considerable, durante el cual se exige la mejor presencia y la mayor elocuencia para ofrecer aquello que se espera de un ganador al Goya. Todo esto, como decimos, puede traer cosas buenas (trabajo) para el premiado, pero mientras dura esta exposición no existe ningún tipo de remuneración y es un tiempo que se resta a otros proyectos personales o laborales.

La presión profesional

Partimos de que recibir un Goya supone un reconocimiento incuestionable a la excelencia profesional con el que sueñan todos los que pertenecen al mundo del cine. Una vez que se consigue, parecen abrirse mejores oportunidades laborales y también un aumento de la retribución económica de ahí en adelante. Pero, al mismo tiempo, el listón de exigencia ha subido. Se presupone que alguien que ha ganado un Goya solo puede ir a mejor a la hora de realizar su trabajo, algo que no tiene por qué ser siempre así.

Hablamos de una profesión artística, donde el resultado no siempre depende de una sola persona, más bien al contrario, es la suma de muchos talentos. Tampoco se está siempre en las mismas condiciones para dar lo mejor de uno mismo, y no hay que olvidar que la recepción de una película por parte del público y la crítica es siempre una incógnita hasta que llega la hora de la verdad. Y si has ganado un Goya, se espera siempre que cumplas con las expectativas de todo el mundo. Así, el premio puede convertirse en una carga psicológica y creativa, sobre todo en un entorno donde las oportunidades no siempre crecen al ritmo del prestigio.

Lo bueno de ganar un Goya

Ninguno de estos aparentes inconvenientes resta valor al Goya como símbolo, ni mucho menos. Al contrario: subraya su naturaleza real y se entiende que el premio no es una meta en sí mismo, ni desde luego un cheque. Se trata más bien de un punto de inflexión en el que se reconoce la excelencia del premiado por una labor concreta, dentro de un sector profesional que es frágil y en el que la competencia es incuestionable.

Hablar de la llamada “letra pequeña de los Goya” no es desmerecer el premio en absoluto. Más que desmitificarlo, se trata de darle el valor que tiene en su justa medida. Recibirlo es un honor indiscutible, una valoración profesional procedente del mundo del cine y una visibilidad que siempre es necesaria. Al mismo tiempo, conviene recordar que el prestigio que otorga el Goya no tiene por qué ir acompañado de una mejora en la situación laboral o económica, y que esto sirva para valorar aún más el trabajo que realizan los profesionales del sector y el mérito que tiene alzarse con un cabezón dentro de la industria del cine.