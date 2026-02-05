La actriz vuelve a demostrar cómo la moda puede amplificar el impacto de una película antes de su estreno

Hoy, la promoción de una película es casi tan importante para los actores como el propio rodaje. Entrevistas, presentaciones, viajes internacionales y, sobre todo, un estilismo cuidado al milímetro se han convertido en parte esencial del trabajo. Ya no se trata solo de hablar de la película, sino de convertir cada aparición pública en una extensión del personaje.

Margot Robbie lo demostró con Barbie, donde convirtió cada alfombra roja en un homenaje visual al icónico personaje

Ahora, como protagonista de Cumbres Borrascosas, vuelve a triunfar con una estrategia similar: cada presentación y cada entrevista generan expectación gracias a unos estilismos que remiten directamente al universo de la película.

Pero no es solo ella. Todo el equipo se ha entregado a la causa, posando en las alfombras rojas con una estética coherente con el tono romántico y oscuro de la historia. Una puesta en escena cuidada al detalle que refuerza la identidad de la película mucho antes de que llegue a las salas.

Esta tendencia tiene nombre: “method dressing”. Una estrategia publicitaria que consiste en vestir a los protagonistas de acuerdo con el espíritu de la película que promocionan

Se trata de una tendencia en la que los actores, especialmente las actrices protagonistas, adaptan su vestuario durante la promoción de una película al universo estético del personaje que interpretan. No es casualidad ni solo una cuestión de estilo.

Cada vestido, cada peinado y cada detalle están pensados para reforzar la identidad de la historia y mantener vivo su imaginario fuera de la pantalla

Margot Robbie ya la utilizó con maestría en Barbie, y otras estrellas como Zendaya para Dune o Anya Taylor-Joy para Mad Max también han apostado por ella.

El resultado es claro: se habla de las películas antes incluso de su estreno. La moda, el cine y la promoción se fusionan en un mismo espectáculo, donde cada aparición pública se convierte en una herramienta más para construir el relato y mantener viva la atención del público.