El 'renacer' del águila de Valls, con 325 años de tradición festiva en Tarragona

Álex Aragonés 04 FEB 2026 - 19:30h.

La figura es "uno de los elementos más históricos, queridos y singulares de la fiesta" de Valls: "Recupera una pieza clave de su patrimonio festivo"

Del campo a la brasa: la 'calçotada' de Valls, una gran fiesta gastronómica que "no entiende de etiquetas"

TarragonaUna figura documentada desde hace 325 años vuelve a dotar de simbolismo Valls (Tarragona), que ha estrenado la nueva águila de la ciudad tras recuperar la imagen de este elemento barroco con fuerte carga simbólica asociado a las principales celebraciones del municipio, que fue destruida en 1936 durante la Guerra Civil.

La figura, conocida como 'Àliga', está documentada desde 1700 y es "uno de los elementos más históricos, queridos y singulares de la fiesta vallense, con un papel central dentro del cortejo ceremonial". Por ello, el Ayuntamiento ha decidido recuperarla coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Candela.

"La nueva águila es una reproducción fiel del águila barroca anterior a 1936 y recupera plenamente la estética, las proporciones y los sistemas constructivos propios del barroco, en coherencia con el estilo histórico del séquito festivo vallense", ha explicado el consistorio del municipio catalán sobre una figura que tiene unas dimensiones de 2,60 metros de altura, 1,80 metros de largo y 1,15 metros de ancho, con un peso de unos 65 kilos.

Cómo ha sido el proceso de creación

Las alas, de madera, son totalmente desmontables, facilitando su manipulación y conservación. El proceso de creación empezó con una búsqueda exhaustiva de documentación histórica y fotográfica, tanto del Àliga de Valls como de otras águilas barrocas conservadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

"A partir de este estudio se han definido las proporciones y se ha elaborado una maqueta previa que ha permitido construir la estructura interna de la figura mediante un sistema de costillas de madera", añaden desde el Ayuntamiento sobre la figura con un cuerpo que se ha recubierto con tejido de lino, estucado con materiales tradicionales y policromado con pintura al óleo, incorporando hoja de oro en varios detalles.

En el caso de la cabeza es de madera de cedro, con ojos de cristal y una policromía que "reproduce fielmente" la imagen histórica: "Uno de los elementos más destacados es la corona, reproducida artesanalmente a partir de la documentación fotográfica conservada". Asimismo, la pieza, realizada con técnicas tradicionales de cincelado, repujado y esmalte al fuego, es desmontable y "contribuye a reforzar el carácter solemne y simbólico de la figura".

"Valls recupera una pieza clave de su patrimonio festivo"

Esta águila cuenta con "un papel muy destacado" en las fiestas patrimoniales de Valls. Es el caso de la procesión del Corpus, donde acompaña y precede al Santísimo Sacramento y baila en su honor en el patio. También abre oficialmente la víspera de San Juan con su ceremonial salida al balcón de la Casa de la Villa y participa en las salidas del cortejo ceremonial de la Fiesta Mayor en las Completas, la ida y la salida de Oficio y el Tomb del Poble.

En las Fiestas Decenales de la Virgen de la Candela, que se celebran cada 10 años en febrero, el águila participa activamente en la ceremonia de la fiesta y, de forma destacada, en la procesión del día 2 de febrero por la noche, cuando baila en homenaje a la Virgen.

"Con este estreno, Valls recupera una pieza clave de su patrimonio festivo, refuerza el relato histórico de su séquito ceremonial y consolida una apuesta clara por la investigación, conservación y divulgación del patrimonio cultural inmaterial", culmina el Ayuntamiento de la localidad catalana sobre un elemento que ya ha sido bendecido tras su entrada solemne en el templo de la iglesia de Sant Joan.