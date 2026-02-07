La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català aseguró que ha sido un año magnífico para las producciones catalanas
Los 18 Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català se entregan este domingo en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en una edición con Romería, de Carla Simón, con 13 nominaciones, Sirat, de Oliver Laxe, con 12, y Sorda, de Eva Libertad, con 10, liderando las opciones.
Tras estos tres filmes siguen en nominaciones Estrany riu, de Jaume Claret Muxart, y Frontera, de Judith Colell, con 8; Tardes de soledad', de Albert Serra, y La furia, de Gemma Blasco, con 6, y Esmorza amb mi, de Iván Morales, y Molt lluny, de Gerard Oms, con 5.
En el encuentro de nominados previo, la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, aseguró que ha sido un "año magnífico" para las producciones catalanas, pero ha pedido no bajar la guardia y dar mayor visibilidad a las películas.
'Sirat', nominada a dos premios Oscar
La entrega de los Premis Gaudí de este año está marcada por la nominación de 'Sirat' a dos premios Oscar, cuya entrega es el 15 de marzo, y tiene lugar a tres semanas de la gala de los Premios Goya, que este año se celebra en Barcelona el 28 de febrero.
La gala en el Liceu, que comenzará a las 21:30 horas y en la que 29 producciones --25 catalanas y 4 europeas-- se disputarán los galardones, estará presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal y quiere ser un homenaje "a la diversidad de almas que conforman el cine".
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, son algunas de las autoridades políticas que acudirán a la gala.
También lo harán la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch: el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, en una edición que repartirá 26 galardones.
La lista completa de los nominados
Mejor película
- Esmorza amb mi, de Iván Morales
- Estrany riu, de Jaume Claret Muxart
- Frontera, de Judith Colell
- Molt lluny, de Gerard Oms
- Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera
Mejor película en lengua no catalana
- Los Tortuga, de Belén Funes
- Romería, de Carla Simón
- Sirat, de Oliver Laxe
- Sorda, de Eva Libertad
Mejor película de animación
- El tesoro de Barracuda, de Adrià García Hanna
- Las Navidades olvidadas, de Elena Ruiz Olívia
- El terremoto invisible, de Irene Iborra Rizo
- La luz de Aisha, de Shadi Adib
Mejor película documental
- Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian
- La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto
- Mares, de Ariadna Seuba
- Tardes de soledad, de Albert Serra
Mejor dirección
- Albert Serra, por Tardes de soledad
- Carla Simón, por Romería
- Eva Libertad, por Sorda
- Oliver Laxe, por Sirat
Mejor dirección novel
- Gemma Blasco, por La furia
- Gerard Oms, por Molt lluny
- Iván Morales López, por Esmorza amb mi
- Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
Mejor guion original
- Belén Funes y Marçal Cebrian, por Los Tortuga
- Cesc Gay y Eduard Solà, por Mi amiga Eva
- Gemma Blasco y Eva Pauné, por La furia
- Gerard Oms, por Molt lluny
Mejor guion adaptado
- Carla Simón, por Romería
- Celia Rico, por La buena letra
- Eva Libertad, por Sorda
- Iván Morales y Almudena Monzó, por Esmorza amb mi
Mejor protagonista femenina
- Ángela Cervantes, por La furia
- Maria Rodríguez Soto, por Frontera
- Miriam Garlo, por Sorda
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
Mejor protagonista masculino
- Álvaro Cervantes, por Esmorza amb mi
- Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
- Mario Casas, por Molt lluny
- Sergi López, por Sirat
Mejor actriz secundaria
- Bruna Cusí, por Frontera
- Carla Linares, por La furia
- Elena Irureta, por Sorda
- Nausicaa Bonnín, por Estrany riu
Mejor actor secundario
- Àlex Monner, por La furia
- Álvaro Cervantes, por Sorda
- Asier Etxeandía, por Frontera
- Ivan Massagué, por Esmorza amb mi
Mejor interpretación revelación
- Bernat Solé Palau, por Estrany riu
- Elvira Lara, por Los Tortuga
- Jan Monter Palau, por Estrany riu
- Llúcia Garcia, por Romería
Mejor dirección de producción
- Andrés Mellinas, por Estrany riu
- Elisa Sirvent Aguirre, por Romería
- Goretti Pagès, por Sorda
- Oriol Maymó, por Sirat
Mejor música original
- Clara Peya, por Wolfgang
- Ernest Pipó, por Romería
- Kangding Ray, por Sirat
- Nika Son, por Estrany riu
Mejor fotografía
- Artur Tort, por Tardes de soledad
- Pablo Paloma, por Estrany riu
- Hélène Louvart, por Romería
- Mauro Herce, por Sirat
Mejor montaje
- Albert Serra y Artur Tort, por Tardes de soledad
- Cristóbal Fernández, por Sirat
- Neus Ballús, por Molt lluny
- Sergio Jiménez y Ana Pfaff, por Romería
Mejor dirección de arte
- Anna Auquer, por Sorda
- Laia Ateca, por Sirat
- Marta Bazaco (AEDAA), por Frontera
- Mónica Bernuy, por Romería
Mejor vestuario
- Anna Aguilà, por Romería
- Désirée Guirao y Angélica Muñoz, por Sorda
- Mercè Paloma, por Frontera
- Nadia Acimi, por Sirat
Mejor maquillaje y peluquería
- Barbara Boucke, por Frontera
- Danae Gatell y Ale Salvat, por La furia
- Paty López y Paco Rodríguez H., por Romería
- Zaira Eva Adén, por Sirat
Mejores efectos visuales
- Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert y Christian Pundschus, por Romería
- Pep Claret, Lluís Rivera y Benjamin Ageorges, por Sirat
- Xavi Molas y Oliwa Trybel, por Frontera
- Xavier Pérez y Arnaud Chelet, por Tardes de soledad
Mejor sonido
- Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat
- Eva Valiño y Alejandro Castillo, por Romería
- Jordi Ribas y Bruno Tarrière, por Tardes de soledad
- Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por Sorda
Mejor cortometraje
- Campolivar, de Alicia Moncholí Lueje
- De sucre, de Clàudia Cedó
- La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart
- Nens, de Anna Martí Domingo
Mejor película europea
- Cónclave, de Edward Berger (Reino Unido)
- Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis (Letonia)
- La semilla de la higuera sagrada, de Mohammad Rasoulof (Alemania)
- The Brutalist, de Brady Corbet (Reino Unido)