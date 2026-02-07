La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català aseguró que ha sido un año magnífico para las producciones catalanas

Los 18 Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català se entregan este domingo en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en una edición con Romería, de Carla Simón, con 13 nominaciones, Sirat, de Oliver Laxe, con 12, y Sorda, de Eva Libertad, con 10, liderando las opciones.

Tras estos tres filmes siguen en nominaciones Estrany riu, de Jaume Claret Muxart, y Frontera, de Judith Colell, con 8; Tardes de soledad', de Albert Serra, y La furia, de Gemma Blasco, con 6, y Esmorza amb mi, de Iván Morales, y Molt lluny, de Gerard Oms, con 5.

En el encuentro de nominados previo, la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, aseguró que ha sido un "año magnífico" para las producciones catalanas, pero ha pedido no bajar la guardia y dar mayor visibilidad a las películas.

'Sirat', nominada a dos premios Oscar

La entrega de los Premis Gaudí de este año está marcada por la nominación de 'Sirat' a dos premios Oscar, cuya entrega es el 15 de marzo, y tiene lugar a tres semanas de la gala de los Premios Goya, que este año se celebra en Barcelona el 28 de febrero.

La gala en el Liceu, que comenzará a las 21:30 horas y en la que 29 producciones --25 catalanas y 4 europeas-- se disputarán los galardones, estará presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal y quiere ser un homenaje "a la diversidad de almas que conforman el cine".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, son algunas de las autoridades políticas que acudirán a la gala.

También lo harán la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch: el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, en una edición que repartirá 26 galardones.

La lista completa de los nominados

Mejor película

Esmorza amb mi, de Iván Morales

Estrany riu, de Jaume Claret Muxart

Frontera, de Judith Colell

Molt lluny, de Gerard Oms

Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera

Mejor película en lengua no catalana

Los Tortuga, de Belén Funes

Romería, de Carla Simón

Sirat, de Oliver Laxe

Sorda, de Eva Libertad

Mejor película de animación

El tesoro de Barracuda, de Adrià García Hanna

Las Navidades olvidadas, de Elena Ruiz Olívia

El terremoto invisible, de Irene Iborra Rizo

La luz de Aisha, de Shadi Adib

Mejor película documental

Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian

La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto

Mares, de Ariadna Seuba

Tardes de soledad, de Albert Serra

Mejor dirección

Albert Serra, por Tardes de soledad

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Oliver Laxe, por Sirat

Mejor dirección novel

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Molt lluny

Iván Morales López, por Esmorza amb mi

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Mejor guion original

Belén Funes y Marçal Cebrian, por Los Tortuga

Cesc Gay y Eduard Solà, por Mi amiga Eva

Gemma Blasco y Eva Pauné, por La furia

Gerard Oms, por Molt lluny

Mejor guion adaptado

Carla Simón, por Romería

Celia Rico, por La buena letra

Eva Libertad, por Sorda

Iván Morales y Almudena Monzó, por Esmorza amb mi

Mejor protagonista femenina

Ángela Cervantes, por La furia

Maria Rodríguez Soto, por Frontera

Miriam Garlo, por Sorda

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Mejor protagonista masculino

Álvaro Cervantes, por Esmorza amb mi

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mario Casas, por Molt lluny

Sergi López, por Sirat

Mejor actriz secundaria

Bruna Cusí, por Frontera

Carla Linares, por La furia

Elena Irureta, por Sorda

Nausicaa Bonnín, por Estrany riu

Mejor actor secundario

Àlex Monner, por La furia

Álvaro Cervantes, por Sorda

Asier Etxeandía, por Frontera

Ivan Massagué, por Esmorza amb mi

Mejor interpretación revelación

Bernat Solé Palau, por Estrany riu

Elvira Lara, por Los Tortuga

Jan Monter Palau, por Estrany riu

Llúcia Garcia, por Romería

Mejor dirección de producción

Andrés Mellinas, por Estrany riu

Elisa Sirvent Aguirre, por Romería

Goretti Pagès, por Sorda

Oriol Maymó, por Sirat

Mejor música original

Clara Peya, por Wolfgang

Ernest Pipó, por Romería

Kangding Ray, por Sirat

Nika Son, por Estrany riu

Mejor fotografía

Artur Tort, por Tardes de soledad

Pablo Paloma, por Estrany riu

Hélène Louvart, por Romería

Mauro Herce, por Sirat

Mejor montaje

Albert Serra y Artur Tort, por Tardes de soledad

Cristóbal Fernández, por Sirat

Neus Ballús, por Molt lluny

Sergio Jiménez y Ana Pfaff, por Romería

Mejor dirección de arte

Anna Auquer, por Sorda

Laia Ateca, por Sirat

Marta Bazaco (AEDAA), por Frontera

Mónica Bernuy, por Romería

Mejor vestuario

Anna Aguilà, por Romería

Désirée Guirao y Angélica Muñoz, por Sorda

Mercè Paloma, por Frontera

Nadia Acimi, por Sirat

Mejor maquillaje y peluquería

Barbara Boucke, por Frontera

Danae Gatell y Ale Salvat, por La furia

Paty López y Paco Rodríguez H., por Romería

Zaira Eva Adén, por Sirat

Mejores efectos visuales

Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert y Christian Pundschus, por Romería

Pep Claret, Lluís Rivera y Benjamin Ageorges, por Sirat

Xavi Molas y Oliwa Trybel, por Frontera

Xavier Pérez y Arnaud Chelet, por Tardes de soledad

Mejor sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat

Eva Valiño y Alejandro Castillo, por Romería

Jordi Ribas y Bruno Tarrière, por Tardes de soledad

Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por Sorda

Mejor cortometraje

Campolivar, de Alicia Moncholí Lueje

De sucre, de Clàudia Cedó

La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart

Nens, de Anna Martí Domingo

Mejor película europea