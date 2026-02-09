Los equipos de Inditex implicados en el vestuario que lució Bad Bunny en el espectáculo de la Super Bowl han agradecido al artista el detalle

Bad Bunny les regala su camiseta de la Super Bowl a los empleados de Zara: "Este show también fue de ustedes"

Compartir







Los equipos de Inditex implicados en el vestuario que lució Bad Bunny en el espectáculo de la Super Bowl han agradecido al artista el detalle de regalarles la camiseta acompañada de una dedicatoria. Y lo han hecho con ella puesta y cantando, como no podía ser de otra manera, en un ambiente de show y fiesta. Numerosos trabajadores cantaron al unísono el popular tema 'Debí tirar más fotos', luciendo el exclusivo diseño creado expresamente para la ocasión, según informa La Voz de Galicia.

PUEDE INTERESARTE El antes y después de Bad Bunny: de cantar en un pueblo de Badajoz a protagonizar el descanso de la Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bud Bunny agradeció antes con un gran gesto el esfuerzo del equipo a la hora de hacer la camiseta que lució en su actuación de la Super Bowl. Lo hizo con un mensaje a cada empleado de Zara, la firma que la diseñó, al que ha añadido un ejemplar de la prenda de regalo. Al llegar este lunes a sus puestos en Sabón (Arteixo, A Coruña), los trabajadores de Zara se ha encontrado con una tarjeta de Bad Bunny. No está previsto que el look del artista salga a la venta.

PUEDE INTERESARTE Bad Bunny se adueña de la Super Bowl bailando salsa con Lady Gaga y reivindica una América más allá de Estados Unidos

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito", dice el mensaje, con la fecha de anoche. Junto a él, estaba la camiseta con el dorsal 64 que lució durante su actuación, en un conjunto consistía en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano junto con pantalones y zapatillas Adidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explicó la revista Vogue.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español. A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.

Bad Bunny vuelve al número 1 en España

'Debí tirar más fotos', el último álbum publicado por Bad Bunny, ha vuelto al número 1 en España gracias a las ventas y reproducciones computadas entre el 30 de enero y el 5 de febrero, es decir, mucho antes del "boom" que probablemente tenga su aplaudida actuación de este domingo en la Super Bowl.

Son ya 57 las semanas, algo más de un año, las que lleva el artista puertorriqueño en la lista de álbumes de mayor éxito en este país, todas ellas dentro de los diez puestos de honor y con una certificación ya de siete veces disco de platino, según los datos de Promusicae.

El resto del 'top 10', por este orden, es el siguiente: 2) Rosalía con 'Lux'; 3) 'Hijos de la ruina vol. 4' de Natos y Waor y Recycled J; 4) 'Cuarto azul' de Aitana; 5) 'Buenas noches' de Quevedo; 6) 'Borondo' de Beéle; 7) 'No vuelve a suceder' de Clarent; 8) 'Vivir pa' quedarse' de JC Reyes; 9) 'Better Late Than Never' de Prince Royce y Romeo Santos, y 10) 'Tropicoqueta' de Karol G.

Cierto es que la pasada semana no hubo ninguna novedad que hiciera sombra a los trabajos más asentados de esa clasificación. El debut que más alto llegó fue la banda sonora de la temporada 5 de la serie 'Stranger Things', que no aparece hasta el vigésimo segundo puesto, aunque figure en el segundo puesto entre los vinilos más vendidos.

En esa lista es reseñable que 'La ley innata' de Extremoduro haya vuelto al número 1, como ya hiciera hace unas semanas tras la muerte de Robe Iniesta. El bronce en la clasificación de ese formato físico es para 'Una mudanza' de Hens.

Entre los sencillos, 'La perla' de Rosalía vuelve a la posición reina tras una semana de ceder el testigo, por delante de 'Dardos' de Romeo Santos y Prince Royce y de 'Superestrella' de Aitana, que es tercera.

Bad Bunny, un referente "que está haciendo más que muchos políticos"

El cantante portorriqueño Manny Manuel, conocido como el 'Rey de corazones', ha asegurado este lunes que su compatriota Bad Bunny "es la voz del momento, el eco de lo que se está sintiendo en el mundo ahora", y como tal "está haciendo mucho más que muchos" políticos.

En la presentación de la Gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en la que actuará este miércoles, Manny Manuel se ha hecho eco del impacto de la puesta en escena de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, que convirtió en una oda de orgullo latino. Ha afirmado que "Benito está trabajando para todos, para toda la música latina, para toda el habla hispana" y que "no está haciendo solo música, está siendo una voz para que los conflictos contra los inmigrantes sean menos dolorosos que lo que estamos viviendo".

Manny Manuel ha insistido en que "no solo es música... nuestro querido Bad Bunny es una voz, es la voz del momento. El eco de lo que se está sintiendo en el mundo ahora". Ha recalcado que 'el conejo' "está haciendo un trabajo excepcional", y con independencia de los gustos musicales de cada cual, "él como persona y como voz está haciendo mucho más que muchos servidores públicos que ponemos ahí gracias al voto".