El Museo Británico consigue quedarse con el 'Corazón de Catalina' una joya histórica: un precio de cuatro millones de euros

El ‘Corazón de Catalina’ es una joya única en el mundo y fue encontrada de la manera más remota: un aficionado a la arqueología lo encontró en los campos de Warwickshire, en el centro de Inglaterra, con ayuda de un detector de mentales. Rápidamente comunicó este hallazgo a las autoridades y desde entonces el museo lanzó una campaña para reunir el dinero necesario y comprar esta pieza.

Pero, ¿comprar a quién? Resulta que esta pieza se llama también ‘Corazón Tudor’ y es la única joya vinculada al matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón y ha sido adquirida por las autoridades británicas por cuatro millones de euros.

Esta hecha de oro macizo de 24 quilates, tiene forma de corazón y está decorado con la rosa de Tudor, una joya que representa la unión que hubo entre la casa real británica y española hace cientos de años. La parte española está reflejada por una granada, un distintivo personal de Catalina de Aragón, según han informado medios como 'EFE'.

El significado de la joya

En la joya hay una inscripción que dice ‘siempre’ en francés. Fue una declaración de amor y unión duradera del matrimonio. Sin embargo, la historia de Enrique y Catalina no acabó nada bien. El rey pidió la anulación papal, algo impensable en aquella época que incluso produjo la ruptura entre la religión católica con Inglaterra y el posterior nacimiento de la Iglesia anglicana. Sin duda, la joya representa el último símbolo de unión no solo del matrimonio, sino de creencias y culturas.

Y qué hacía allí esa pieza. No se sabe el recorrido de este collar, pero lo que sí se conoce es su futuro. Se queda en el museo británico tras muchos años luchando para que se quede allí y por fin lo han conseguido. Cuatro millones de euros, nada más y nada menos es lo que les ha costado esta reliquia.