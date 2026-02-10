Álex Aragonés 10 FEB 2026 - 04:30h.

El equipamiento forma parte del eje patrimonial de la futura Ciutadella del Conocimiento y se transformará en un espacio de divulgación científica para la ciudadanía

El arte de fabricar 'souvenirs': la empresa de Barcelona que diseña recuerdos para museos de todo el mundo

BarcelonaUn histórico castillo de Barcelona pasará a convertirse en un museo con auditorio y biblioteca, después de que el consistorio de la capital catalana haya adjudicado la redacción del proyecto en el interior del Castillo de los Tres Dragones, que se transformará en un espacio de divulgación científica para la ciudadanía.

La propuesta del estudio JAAS ha sido la elegida entre veinte proyectos y destaca por haber hecho un diseño que transforma el espacio en un equipamiento abierto a la ciudadanía y al parque a la vez que pone en valor su patrimonio.

El proyecto da protagonismo a la planta baja del equipamiento, que se convertirá en la puerta de entrada del Museo de Ciencias Naturales. Para ello, se ha proyectado una gran sala expositiva de recepción, divulgación científica y restauración integrada con una cafetería. Allí expondrán piezas singulares del patrimonio natural catalán y barcelonés, como el mamut de Sarrià reconstruido y minerales de excepcional valor patrimonial.

Proyecto "conservador" con el patrimonio

"También se da protagonismo a los accesos al edificio que facilitan la integración del Castillo con el resto de equipamientos patrimoniales del Museo y de la Ciutadella del Conocimiento: el Invernadero, el Umbráculo y el Centro Martorell de Exposiciones", explica el Ayuntamiento de Barcelona sobre un proyecto "conservador" con el patrimonio al preservar y poner en valor elementos originales, como pavimento, techo y escalera principal, así como ornamentales.

En la primera planta habrá un salón de actos que se integrará con las galerías, de forma que se consigue unificar el espacio, mientras que el gran salón recupera los elementos ornamentales más característicos como policromías, escudos, barandillas y bronces: "Este espacio será polivalente y podrá incorporar gradas retráctiles que se adaptarán al espacio con múltiples formatos; además, las nuevas instalaciones audiovisuales se integrarán en un sistema discreto de raíles y cortinajes".

En la segunda planta se proyecta una biblioteca, abierta a la ciudadanía, y espacios de exposición permanente del Museo de Ciencias Naturales representativos de la flora, fauna y geología de Cataluña. Asimismo, en el sótano se ha proyectado una zona de trabajo del museo, una de mantenimiento, la cocina y varios almacenes.

La evolución del castillo

El cuarto teniente de alcaldía y responsable del área de ciencia, Jordi Valls, ha recordado que el Castell dels Tres Dragons del parque de la Ciutadella “nació vinculado" a la ciencia y la divulgación y a la Exposición Universal de 1888. Posteriormente fue el Museo de Zoología, hasta que pasó a acoger la parte científica del Museo de Ciencias Naturales.

"Ahora, con esta transformación, se conseguirá abrirlo y convertirlo en la puerta de entrada a la futura Ciutadella del Conocimiento, junto con el resto de edificios patrimoniales. Tendrá una gran sala destinada a la divulgación, un salón de actos versátil, una cafetería y se vinculará ciencia y divulgación”, ha añadido Jordi Valls.

Para el Ayuntamiento de Barcelona, la Ciutadella del Conocimiento debe convertirse en los próximos años en un polo de investigación, innovación, divulgación y cultura líder en Europa y de referencia internacional. Aparte de la rehabilitación y recuperación para la divulgación científica de los cuatro edificios históricos del parque de la Ciutadella, también contemplan la construcción de cinco nuevos equipamientos dedicados a la investigación y la cultura: el PRBB Ciutadella, el Instituto de Biología Evolutiva, impulsado por el CSIC y la UPF, el ÁPF Barcelona CSIC y la Biblioteca Pública del Estado.