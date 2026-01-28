Álex Aragonés 28 ENE 2026 - 19:30h.

El estudio científico concluye que los jefes de los gigantes provienen de figuras religiosas datadas entre los años 1670 y 1678

TarragonaEn la comarca del Baix Penedès en Tarragona, hay un municipio de 5.000 habitantes que cuenta con dos elementos de la cultura popular catalana con una gran dimensión, tanto de altura como de edad, al confirmarse que los gigantes viejos de L'Arboç "son los más antiguos de Europa".

Un hito que han descifrado tras años de incógnitas, después de que los gigantes viejos de la localidad catalana, conocidos como Chabran y Lucía, documentados hasta ahora en 1827, se sometiesen a un estudio de rayos X para saber si eran los gigantes más antiguos del territorio.

Tras esta investigación exhaustiva, que consistió en radiografiar a los protagonistas para ver sus diferentes capas de madera y pintura de las reparaciones, el Ayuntamiento de L'Arboç ha presentado los resultados del proyecto de datación, restauración y musealización de sus gigantes, lo que ha permitido avanzar casi dos siglos la datación tradicional de los gigantes.

Una obra de "alto valor artístico"

"Los análisis históricos, técnicos y científicos realizados concluyen que los jefes de los gigantes provienen de figuras religiosas datadas entre los años 1670 y 1678", ha destacado el consistorio catalán sobre las piezas, que formaban parte del retablo mayor de la iglesia de Sant Julià de l'Arboç, una obra de "alto valor artístico" encargada al escultor Domènec Rovira el Major, que entonces gozaba de privilegio real y de una notable riqueza patrimonial.

Según explica el Ayuntamiento, durante la Guerra de la Independencia, las tropas napoleónicas arrasaron el municipio y destruyeron gran parte del patrimonio local, incluyendo el retablo mayor: "En ese contexto, las figuras resultaron afectadas por el fuego y quedaron en desuso. Sin embargo, fueron salvadas y conservadas hasta que, hacia el año 1827, se reutilizaron como cabezas de gigantes".

Este proceso supuso su desacralización y la transformación en elementos festivos, pero su antigüedad original es la que les otorga un valor excepcional. Asimismo, el proyecto también ha permitido profundizar en la historia material de las figuras. "La gigante es conocida como "la gigante de los seis rostros", ya que a lo largo del tiempo su rostro ha sido sustituido varias veces debido a caídas y desperfectos".

Técnicas de escaneo en 3D y sobreposición de imágenes

En esta restauración se ha creado un sexto rostro, fiel al modelo más antiguo, mediante técnicas de escaneo en 3D y sobreposición de imágenes: "Actualmente, la gigante conserva aproximadamente un 75% de originalidad en su estructura de madera".

En cuanto al gigante, los estudios confirman que se trata de una pieza totalmente original, lo que incrementa notablemente el valor patrimonial del conjunto: "Las pruebas científicas, iniciadas en 2024 con radiografías y completadas con análisis de la madera y la policromía en el Museo del Prado, han sido determinantes para confirmar la datación antigua de las figuras".

"Un elemento patrimonial único y de gran relevancia histórica"

El proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de L'Arboç, con la colaboración del grupo de Gegants i Nans, varios investigadores especializados y el apoyo de la Generalitat de Cataluña: "Los resultados consolidan a los gigantes viejos de L'Arboç como un elemento patrimonial único y de gran relevancia histórica, tanto a nivel nacional como europeo".

Ambos gigantes, declarados elementos festivos patrimoniales de interés nacional (BCIN) por la Generalitat de Cataluña en 2009, nunca habían sido estudiados a nivel estructural y morfológico. Según las hipótesis que barajaban en 2024, los gigantes de L'Arboç podrían datar de finales del siglo XVII. "Si se confirma esta antigüedad, podrían cambiar la historia del mundo gigante catalán", explicaba el consistorio, que ahora puede decir orgulloso que cuentan con las piezas festivas más antiguas de Europa.