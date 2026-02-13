Claudia Barraso 13 FEB 2026 - 18:42h.

Yuko Yamaguchi, la que ha sido diseñadora de 'Hello Kitty' durante 46 años anuncia su retirada

La diseñadora del conocido personaje ‘Hello Kitty’ ha anunciado su retirada tras más de cuatro décadas al frente de una marca que ha alcanzado un reconocimiento mundial. La artista se ha encargado de controlar cada detalle desde 1980, pero ahora ha decidido dejarlo.

Así lo han confirmado a través de la página web ‘Sanrio’, explicando que Yuko Yamaguchi ha decidido dejar el relevo “a la siguiente generación”. La nueva diseñadora, identificada bajo el seudónimo ‘Aya’ tomará el control a finales de 2026. En el mismo comunicado, además de agradecer todo el trabajo a Yamaguchi, le han reconocido toda su trayectoria no solo en Japón, sino a nivel internacional, según ha informado el medio ‘BBC’.

‘Hello Kitty’ se ha convertido en una de las marcas más conocidas por todo el mundo. Es el icono del fenómeno cultural ‘Kawaii’, como la que hasta ahora era su diseñadora. En sus inicios era una ilustración de un monedero de vinilo, pero rápidamente el dibujo comenzó a aparecer en miles de productos, consiguiendo incluso colaboraciones con Adidas, Balenciaga, y otras marcas con un importante reconocimiento.

La compañía seguirá con el personaje

A pesar de que su diseñadora ha anunciado su retirada, la compañía, mucho más allá de anunciar que se acaba el recorrido del personaje, continuará con él, de la mano de una nueva artista y de todo un equipo de expertos que trabajan durante años en el dibujo japonés. De hecho, el año que viene piensa abrir sus puertas en la isla tropical china de Hainan.

Yamaguchi no solo ha sabido caracterizar al personaje japonés de una forma tan característica que internacionalmente vinculaban este estilo japonés con la gatita, sino que la propia diseñadora rendía homenaje continuamente con la misma ropa e incluso su peinado: dos moños que simulaban las orejas del personaje.