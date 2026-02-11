Rosalía ha publicado el videoclip de 'Sauvignon Blanc': en pleno desierto junto a una "pareja invisible"

El problema por el que Rosalía tuvo que regrabar la canción 'Sauvignon blanc' que pocos conocen: "Pasó durante todo el proyecto"

Rosalía ha publicado este miércoles el tercer videoclip surgido de su era 'Lux', el que corresponde a la canción 'Sauvignon Blanc' y que la presenta en pleno desierto junto a una "pareja invisible".

Según ha explicado Sony Music, con esa metáfora visual la artista catalana alude a "la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa", con "la intimidad emocional y espiritual" por bandera.

Ha sido rodado por Noah Dillon, que fue también el responsable de la imagen de portada de 'Lux' (2025), disco al que pertenece este tema y del que han surgido otros dos videoclips, los 'Berghain' y 'La perla'.

Más proyectos de la cantante

Junto con el lanzamiento de este vídeo, se presenta un sencillo independiente para Spotify y Apple Music que incluye las versiones instrumentales y a capela de 'Sauvignon Blanc'.

Rosalía, que esta semana ha sido noticia asimismo por su participación en un videopódcast junto a Esty Quesada, no termina ahí su lista de novedades, ya que, como se reveló este miércoles, será portada de la edición de primavera de Vogue Estados Unidos. Además, está prevista su actuación el próximo 28 de febrero en los Brit Awards, los galardones musicales británicos.

El problema por el que Rosalía tuvo que regrabar la canción 'Sauvignon blanc'

En España 'Lux' se mantiene en la segunda posición después de 13 semanas en lista y con la calificación ya de cuádruple platino, mientras que la canción 'La perla' sigue siendo la de mayor éxito del país. Todo comenzó cuando trascendió que la banda, responsable de buena parte de la producción de la canción, señaló un "problema de pronunciación" en la versión inicial. El título hacía referencia al popular vino blanco de origen francés, pero en la primera grabación, Rosalía habría optado por una pronunciación que no respetaba la fonética francesa.

Tal y como confesó la propia intérprete de 'Berghain', Justice consideraba que, tratándose de una palabra tan asociada a la cultura francesa, resultaba importante mantener la pronunciación correcta. "Me dijeron: 'Oye, ¿tú sabías que 'sauvignon blanc' se dice 'sauvignon blanc' y no 'sauvignon blanC?', contaba la compositora catalana en una entrevista con 'Billboard'. "Y les dije: 'Pues no lo sabía hijo mío, muchas gracias'". Así que decidió grabarlo de nuevo.