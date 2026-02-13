El icónico asesino enmascarado vuelve a los cines 30 años después con una nueva película

El cine de terror ha evolucionado, y pocas sagas lo representan mejor que Scream. La franquicia llegó hace ya tres décadas como una película de miedo dirigida al público adolescente, muy distinta del terror clásico que jugaba con la psicología del espectador. Aun así, marcó una época y creó un icono.

Treinta años después, Scream regresa con una nueva entrega. De nuevo, una llamada. De nuevo, una Sidney, ahora convertida en madre. Y, al otro lado del teléfono, una voz que activa todas las alarmas. Los mismos ingredientes que convirtieron a la saga en un fenómeno vuelven a escena.

El asesino enmascarado lleva tres décadas sembrando el pánico, no solo en la gran pantalla. Fue su primer director, Wes Craven, quien decidió cubrir el rostro del criminal. Por entonces, la máscara elegida no era más que un modelo comercial de una tienda de disfraces. Nadie imaginaba que acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del cine de terror.

Contra todo pronóstico, Scream se transformó en un gran éxito de taquilla y en un disfraz clásico de Halloween en todo el mundo. Hoy, 30 años después, la saga vuelve a los cines con una nueva película cargada de sustos, tensión y guiños a sus orígenes. Porque hay llamadas que nunca dejan de dar miedo.