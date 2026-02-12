Iván Sevilla 12 FEB 2026 - 15:46h.

La pintura representa a un niño con un capirote blanco que juega a ser nazareno en un patio con flores

"Parece el Ku Klux Klan, compite con la niña del exorcista o es un fantasma asesino" son algunos comentarios que ha generado la obra

SevillaPresentar un cartel en Sevilla se ha convertido en los últimos años en una lluvia. Y no de agua, sino de críticas y rechazo. Como ha ocurrido con el de las Fiestas de Primavera de este 2026. Está recibiendo siniestras comparativas.

No es algo nuevo, pues ya hubo polémica con otras obras como la del cristo desnudo, la que pintaron para la Hermandad de la Macarena o la más cercana: la de la última Cabalgata de Reyes Magos.

Esta vez, cientos de personas en redes sociales han querido dar su opinión sobre la pintura que ha plasmado en un lienzo a un niño que juega a ser nazareno, vestido con un capirote blanco en la cabeza.

El pequeño, con una cesta en la mano, está en un patio tradicional de azulejos rojos. Rodeado de claveles rojos y blancos, una antigua silla de enea y un tambor, su autor Daniel Franca quería evocar su infancia en Sevilla.

"Primera aclaración: el niño que ven es el mismo que ha pintado este cartel. Su lema se llamaría la fiesta del patio de mi abuela. Inocencia y arrojo, viendo y viviendo su alrededor a través de dos agujeros", explicó el pintor.

En el acto de presentación, el alcalde José Luis Sanz apuntó también lo que Daniel quería reflejar: "Nos está regalando un recuerdo íntimo y personal. Nos vamos a identificar miles de sevillanos".

Guasa y muchas comparaciones: "Un fantasma asesino, el KKK"

A pesar de esas palabras y de notarse el dominio del pincel del artista en el resultado final, su creación no está exenta de las numerosas críticas. Esas que han publicado vecinos de la ciudad en la red social X, por ejemplo.

La guasa y las distintas comparaciones son protagonistas en los comentarios de personas que piensan que el cartel "es feo, horrible" e incluso que "da mal rollo" la imagen del pequeño nazareno.

"Horribilis... Me recuerda a Tomás, el niño de El orfanato. No veo representada ni la Semana Santa ni la Feria de Sevilla", opina Isabel. "Parece el KKK", dice un usuario en referencia al Ku Klux Klan.

"Para espantar a los guiris va de lujo", responde otro con humor, mientras que para varios es "un fantasma asesino". "Parece de los que aparecen a los pies de la cama", se imagina Inma.

"Compite con la niña del exorcista" y "falta un charquito de sangre"

"Compite en el festival de Cannes con la niña del exorcista", apunta Carlos también tirando de guasa. "Esto es la próxima peli de terror de Álex de la Iglesia que se grabará en Sevilla", manifiesta Adrianita.

"Sin querer faltar el respeto al autor y jueces del concurso... es feo, cercano a las películas de terror", insiste Pedro. Mientras que otro usuario comenta que "debe tratarse de una broma de mal gusto".

Más gente opina igual que él, preguntándose si "es un meme" o el cartel real para la Fiestas de Primavera. "Buenísima idea, horrible ejecución", piensa una persona. Otra propone titularlo como "Caperucito el asesino del tablao".

"Todavía quedan muchos meses para sacar el cartel de Halloween", recuerda otro perfil en X. "Me encanta. Es bastante creepy. Echo en falta, quizás, un charquito de sangre. Pero no está mal", expresa un segundo con ironía.

"Sólo le falta que el niño estuviese citando al toro para matarlo con un palo en la otra mano y ya sería el culmen. Soy consciente de que el arte es muy subjetivo, pero hay cosas que no hay por donde cogerlas", cree Juanito.

Violetilla pide llamar "a los Warren para investigar ese cartel", mencionando así a los populares demonólogos que han protagonizado la famosa saga de terror donde hay posesiones y casas encantadas.