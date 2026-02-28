Cristina Soria 28 FEB 2026 - 19:00h.

La aplaudida trayectoria profesional de Tamar Novas, nominado al Goya a Mejor Actor de Reparto por “Rondallas”, comenzó cuando era niño con un poema de Machado.

La actriz Susan Sarandon, Goya Internacional 2026: "Interpretaciones inolvidables" y "su valiente compromiso político y social"

Compartir







Estomas en la antesala de la 40 edición de los Premios Goya, y entre los nominados se encuentra para recibir uno de los preciados premios se encuentra Tamar Novas. Opta al Goya como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película 'Rondallas', dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. En el caso de ganarlo, sería el segundo que recibiera, ya que hace 21 años recibió el Goya a Mejor Actor Revelación por interpretar el personaje de Javi en 'Mar adentro', de Alejandro Amenabar.

Lo curioso es que detrás de este éxito no hay solo talento, sino también la inspiración que le produjo un poema escrito por el gran poeta Antonio Machado. Y es que, el triunfo como actor y la exposición en platos y alfombras rojas siempre hay un destello que se produce en la intimidad, y en el caso de Novas está vinculado a un poema.

Un poema y una película

Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986) ha contado en más de una ocasión que el primer flechazo artístico de su vida le llegó a través de la palabra, no del cine o el teatro. Fue en una clase de literatura en la que se leyó en voz alta un verso de Machado, cuando la luminosidad y musicalidad del poeta atravesó el alma del actor. Así, podríamos decir que la sensibilidad de Novas propició que ese verso impulsase una forma de ver el mundo desde lo emocional, no desde lo intelectual, y que fue el punto de partida para el desarrollo de su carrera artística.

PUEDE INTERESARTE Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya 2026

Hay que señalar que esa clase de literatura de la que hablamos fue una audición en la escuela para la película 'La lengua de las mariposas', de José Luis Cuerda. Tamar Novas se dejó sentir por el poema y el director por su sensibilidad. Era el año 1999 y supuso el debut como actor del joven gallego, que en aquel entonces tenía 10 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El poema de Machado

El poema de Antonio Machado que impulsó la carrera artística de Tamar Novas es “Recuerdo infantil”. Pertenece al primer libro del poeta, titulado 'Soledades' y publicado inicialmente en 1903. Posteriormente fue incluido en la versión ampliada 'Soledades. Galerías. Otros poemas', publicado en 1907. Se trata de un poema que evoca con melancolía una clase de escuela durante una tarde de invierno:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una tarde parda y fría

de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía

de lluvia tras los cristales.

Es la clase. En un cartel

se representa a Caín

fugitivo, y muerto Abel,

junto a una mancha carmín.

Con timbre sonoro y hueco

truena el maestro, un anciano

mal vestido, enjuto y seco,

que lleva un libro en la mano.

Y todo un coro infantil

va cantando la lección:

«mil veces ciento, cien mil;

mil veces mil, un millón».

Una tarde parda y fría

de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía

de la lluvia en los cristales.

Un aprendizaje que perdura

Además de recordar a día de hoy los primeros versos del poema, este ha dejado en Tamar Novas un poso machadiano que le acompaña siempre. Esto explica, entre otras cosas, la sensibilidad con la que el actor ha construido su carrera, mostrando predilección por aquellos personajes que esconden cosas, frente a los que todo lo muestran. Se percibe su inclinación natural hacia los silencios, hacia lo que supone un peso aunque no se diga. Del mismo modo que Machado hizo del paisaje un reflejo del alma, Novas ha buscado en su carrera dotar de un profundo significado a todo aquello que, solo en apariencia, es cotidiano.