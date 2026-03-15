Juan Arcones 15 MAR 2026 - 09:00h.

El actor se ha convertido en una de las grandes apuestas para llevarse el Oscar 2026 a Mejor Actor por su papel en 'Los pecadores'

Javier Bardem, Chris Evans y Demi Moore, entre los presentadores de la ceremonia de la 98 edición de los premios Oscar

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Echando la vista atrás, los premios Oscar no han sido muy generosos con intérpretes negros, las cosas como son. En toda su historia (y este año es la gala número 98), solo 20 intérpretes negros han ganador el Oscar. Y, curiosamente, de esos 20, solo seis lo han conseguido como Mejor Actor o Actriz Protagonista: Sidney Poitier ('Los lirios del Valle'), Denzel Washington ('Día de entrenamiento'), Forest Whitaker ('El último rey de Escocia'), Jamie Foxx ('Ray'), Will Smith ('King Richard') y en mujeres solo lo ha conseguido Halle Berry por 'Monster's Ball'. Y a día de hoy, se sigue poniendo en entredicho su victoria.

Pero este año las cosas podrían cambiar. En Mejor Actriz la cosa está difícil, porque todo parece indicar que se lo llevará Jessie Buckley por 'Hamnet'. En Mejor Actriz de Reparto la cosa está más reñida, con Teyana Taylor o Wunmi Mosaku como firmes candidatas. En Mejor Actor de Reparto, Delroy Lindo podría dar la sorpresa. Pero el que más posibilidades tiene es Michael B. Jordan por su doble papel en 'Sinners' ('Los pecadores'), aunque lo tiene difícil, con contrincantes de la talla de Timothée Chalamet o Leonardo DiCaprio. Se trata, así, de una carrera de premios en la que no hay nada seguro, ya que ninguno ha repetido galardón en dicha categoría masculina.

Aunque Michael B. Jordan está emergiendo como firme candidato, ¿quién es realmente y de que nos suena? El joven actor de 38 años lleva deslumbrando a Hollywood desde hace varios años. Sus primeros papeles más reconocidos vinieron de la televisión, de dos series históricas como son 'The Wire' y 'Friday Night Lights'.

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Sus inicios

En la primera solo tenía 15 años y hace poco, en una entrevista para 'GQ', recordó el momento de su audición. "Al principio hice la audición para Bodie y me llamaron para dos o tres callbacks. Básicamente me dijeron: 'Mira, eres demasiado joven para interpretar este papel, este personaje'. Pero luego me volvieron a llamar… para que hiciera la audición para Wallace".

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Ese papel le dio fama, le dio exposición, y le dio la oportunidad de seguir audicionando para diferentes papeles en la industria. Pero Michael B. Jordan no planeaba ser actor. Y empezó como muchos otros de la industria: como modelo. "La verdad es que no tenía pensado ser actor. Hacía trabajos de modelaje para empresas locales, como 'Models' y pequeños grandes almacenes aquí y allá. Mi representante me preguntó si quería probar algo nuevo, como la actuación. Yo dije: 'Claro, ¿por qué no?'. Tenía unos diez u once años por entonces", confesó en una entrevista para 'Blackfilm'.

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Y añadió: "Fui a un par de audiciones. Pasé alrededor de un año y medio sin callbacks, sin trabajos, sin nada. 'Quizá esto no es lo mío', le dije a mi madre. Pensé en seguir con el modelaje y trabajar en eso. Pero en la última audición que hice me llamaron de nuevo, fui a otra audición y conseguí el trabajo. Me hizo sentir bastante bien. Después seguí yendo a audición tras audición tras audición. Cuando tu cara empieza a verse por ahí, la gente empieza a reconocerte. Tienes que perseverar y al final conseguirás trabajo".

Tras 'The Wire' llegaría 'Friday Night Lights' y, aunque ya había debutado en el cine, fue gracias a 'Creed' que le llegó la fama real. Este spin-off de 'Rocky' además le consiguió una nominación a Sylvester Stallone como Mejor Actor Secundario. "Tienes que empezar por algún sitio. Si tengo la posibilidad de ser un ejemplo, de dejar tras de mí una metodología o una manera de pensar para la próxima generación, y para la siguiente y la siguiente, quizás entonces podremos ver de verdad un cambio real", afirmaba Michael B. Jordan en una entrevista para 'Fotogramas' sobre la importancia de 'Creed' tanto en su carrera como en su forma de ver el mundo.

Y menos mal que le llegó el papel de Adonis Creed porque ese mismo año también estrenó 'Cuatro Fantásticos', dirigida por Josh Trank (con el que ya había trabajado en 'Chronicle') y fue un sonoro fracaso. Uno de los más grandes en el género de los superhéroes. Pero Jordan no se dejó hundir. "Veo la película como una experiencia de aprendizaje [...]. Creo que todos querían hacer el mejor trabajo posible. Creo que fue una gran lección para mí, darme cuenta que las cosas no están en tu control y que puedes hacer todo lo que se supone que debes hacer y dar el 110% todos los días y aún así, quizá no funcione", afirmó en una entrevista para 'IGN'.

Su amistad con Ryan Coogler

Si 'Creed' lo puso en los titulares, el personaje de Killmonger le dio una fama internacional. 'Black Panther' fue un auténtico evento. Un fenómeno como pocas veces se ha visto. La película de Marvel consiguió varias nominaciones a los Oscar (un hito para una cinta de Marvel) y el villano al que dio vida Jordan es de los más aplaudidos por parte del fandom. Porque fue el primero que "tenía razón" en sus demandas.

Aunque ya había trabajado con el director anteriormente, fue ahí cuando Ryan Coogler y Michael B. Jordan se hicieron íntimos amigos. "Somos como Mike (Jordan) y (Scottie) Pippen. Simplemente sabemos lo que el otro necesita [...]. Nos hemos hecho amigos y formamos parte de la vida del otro, y sabemos lo que es importante más allá del cine".

Así definió su amistad en el pódcast 'Ballislife', hablando sobre su película 'Sinners', en la que ambos se han entendido a la perfección, y han conseguido con ella romper el récord de nominaciones a los premios Oscar. Dos trabajadores de la industria que se entienden perfectamente, y que han conseguido crear no una sino varias películas que ponen el discurso racial sobre la mesa, y el problema sistémico que opera en Hollywood desde hace décadas.

Polémica con Jonathan Majors

Pero Michael B. Jordan, eso sí, no se ha librado de la polémica en esta carrera por los Oscar. Jonathan Majors, con el que coincidió en una de las entregas de 'Creed', había sido el elegido por Marvel para ser el nuevo gran villano del cine. Pero en marzo de 2023, el actor fue arrestado en Nueva York tras ser acusado de agredir a su entonces pareja, la coreógrafa Grace Jabbari. Marvel le despidió, reestructurando todo su plan cinematográfico, y Majors cayó en el ostracismo más absoluto.

Y, en 2025, su compañero y amigo Michael B. Jordan, salió en su defensa. En una entrevista para 'GQ', Jordan afirmó estar "orgulloso por su resiliencia y su fuerza durante todo esto, y de su forma de gestionarlo". Polémicas palabras para defender a un actor condenado por violencia doméstica, y que además tenía fama de abusivo, como destacó un extenso reportaje de 'Rolling Stone', con más de 40 fuentes diferentes.

Su historial amoroso

Aunque Michael B. Jordan sea uno de los actores más famosos del momento, siempre ha sido muy celoso de su vida privada, manteniéndola lo más separada posible de su vida pública y de la prensa. A lo largo de esta última década, ha habido rumores con muchas mujeres. Pero casi siempre se ha tratado de eso, de rumores.

En 2014 se le pudo ver junto a la 'celebrity' Catherine Paiz en varias fotos juntos en la playa, compartidas por el medio 'JustJared'. Pero nunca hubo confirmación.

Lo mismo pasó con Kendall Jenner, con la que se dejó ver en una de las MET Gala, concretamente en 2015. Aunque el actor negó los rumores en una entrevista de 'GQ', afirmando que eran "solo amigos".

También la prensa conjeturó con nuevas parejas en 2019, con Snoh Aalegra, una cantante sueca; con Kiky Layne, modelo y actriz, o con la modelo Cindy Bruna. Hasta que llegó Lori Harvey, también modelo, con la que el actor estuvo desde 2020 hasta 2022. De hecho, fue el actor el que decidió hacer pública la relación en 2021, y así lo explicó en la revista 'People'.

"Todavía soy reservado y quiero proteger eso, pero sentí que era un momento en el que solo quería sacarlo y seguir adelante. Estoy extremadamente feliz. Creo que cuando envejeces, te sientes más cómodo con el negocio en el que estamos".

Y, por los rumores en prensa, al parecer la ruptura tuvo que ver con algo tan común como el compromiso. Según diversas fuentes cercanas a la pareja, el actor quería llevar al siguiente paso la relación y Lori no. Así que la ruptura se consumó en junio de 2022.