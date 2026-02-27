La gala de los premios Oscar será el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles

La lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sirat', candidata a dos galardones

Compartir







La 98 edición de los Oscar suma a su lista de presentadores a actores de la talla de Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore. Fue la Academia de Hollywood la que informó de estas apariciones en la gala, que será el próximo domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Kumail Nanjiani y Maya Rudolph forman también parte del resto de artistas confirmados para formar parte de la ceremonia producida por Raj Kapoor y Katy Mullan.

Muchos artistas por confirmar

La estadounidense Chase Infiniti ha sido una de las protagonistas de la temporada de premios gracias a su actuación en la película ‘One Battle After Another’, aunque, a pesar de la repercusión de su actuación, no cuenta con una nominación al Oscar en esta edición.

Anteriormente, los organizadores de los premios anunciaron que Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, los ganadores en las categorías de interpretación del año pasado, formarán parte de la ceremonia como presentadores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A pesar de acumular nombres en la lista de apariciones estelares, de acuerdo con el escrito, los productores continuarán anunciando más figuras que se unirán al espectáculo en las próximas semanas.

Las películas más nominadas

Esta 98 edición de los Oscar será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del día siguiente).

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

‘Sinners’ parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘One Battle After Another’, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la brasileña ‘O Agente Secreto’, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional.