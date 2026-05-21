Las joyas millonarias que llevan los artistas en Cannes son custodiadas desde su llegada hasta que termina el festival

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Muchos de los nominados en el Festival de Cannes ya han pasado por la alfombra roja, como ha sido el caso de Pedro Almodóvar que su nombre era gritado por los fans y los fotógrafos para conseguir la mejor imagen de un director que ya ha pasado siete veces por el evento dejando mucha huella.

Como la que también deja el equipo de cada uno de estos artistas para que se vean radiantes y poder sacar su mejor partido frente a las cámaras en galas de este nivel. Un equipo que no solo se encarga de la peluquería, el vestuario y el maquillaje, sino también de asegurarse que no les pasa nada a las joyas con las que son vestidos los actores para el evento.

Son joyas que no pasan desapercibida y mucho menos si se habla en lo económico. Lo que se puede ver en el hotel donde se preparan la mayoría de artistas antes de poder lucirse tiene todo que ver con el lujo tal y como ha explicado para el equipo de Informativos Telecinco en directo la reportera Ruth Méndez.

Las joyas llegan en un búnker desde Suiza

"Durante los 12 días de festival de aquí salen 2.800 peinados, se consumen 300 botes de laca y alrededor de 40 peluqueros y maquilladores trabajan sin parar y llegan a contar incluso hasta cinco kilómetros mientras trabajan. Y en eso consiste su trabajo, en hacer que las pieles rejuvenezcan, brillen y destaquen.

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En la última planta del hotel de las estrellas es donde se atesoran todas las carísimas joyas: un una colección de un total de 79 piezas inspiradas en los años que lleva el festival en marcha. Llegan a este búnker vigilado 24 horas desde Suiza, viajando en un transporte muy discreto, en cajas blindadas y con seguros multimillonarios que se han contratado previamente.

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Celine Wackie-Eysten, directora de comunicación de 'Chopard', ha explicado al equipo de Informativos Telecinco cómo funciona ese proceso de asignación de casa una de las joyas: "Se las enseñamos unos meses antes a las celebrities y eligen. Muchas se enamoran de una y entonces deciden el vestido que van a llevar".

Cada pieza se entrega justo antes del evento y se retira inmediatamente después, bajo custodia de un guardaespaldas. Tras el festival, las joyas pasan a manos de clientes exclusivos que pagan por conservar algún destello que pudieron ver sobre los cuellos, orejas y manos de grandes artistas.