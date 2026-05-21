El fiscal pide 26 años para el asesino en serie Dinamita Montilla por matar a un joven

Dinamita Montilla está acusado de un delito de asesinato en concurso con robo con violencia y tenencia ilícita de armas

Denuncian que un cura denunciado por pederastia en Colombia vive en un colegio de Tenerife: "No tiene contacto con menores"

Compartir







El asesino en serie José Jurado Montilla, alias el Titi o Dinamita Montilla, se enfrentará a partir del lunes a una petición fiscal de 26 años de prisión por la muerte a tiros de un joven de 21 años en agosto de 2022 en Los Montes de Málaga.

Dinamita Montilla está acusado de un delito de asesinato en concurso con robo con violencia y tenencia ilícita de armas, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

Las vistas orales, con jurado popular, se desarrollarán entre el 25 y el 29 de mayo, día en que está previsto dar a conocer el veredicto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un largo historial delictivo

El malagueño José Jurado Montilla, de 63 años, tiene un largo historial delictivo a sus espaldas: cumplió 28 años de condena por cuatro homicidios ocurridos en Málaga en los años 80 y está de nuevo en prisión por el crimen de Los Montes de Málaga desde que fue detenido el 16 de mayo de 2024.

Según el relato del fiscal, el 29 de agosto de 2022 la víctima había ido a recoger algarrobas a una zona conocida como 'Los Ciegos' en los Montes de Málaga, cercana a una parcela con casa de apero que su familia tenía, según mantiene el fiscal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuando la víctima estaba en su propiedad, sobre las 18:40 horas, accedió a la misma José Jurado, que portaba una escopeta y tras una breve conversación entre ambos, el joven se dirigió a 'Los Ciegos' situado a unos 800 metros a recoger algarrobas.

Una vez allí, en hora no determinada pero en torno a las 20:00 horas, el joven se vio sorprendido por José Jurado que lo había seguido hasta el lugar "con la finalidad de obtener una ganancia ilícita", según describe el fiscal en su escrito, que destaca que el acusado se aseguró de la situación de soledad y desamparo del joven para conseguir el botín deseado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Con la intención de acabar con su vida, de forma inesperada y sin posibilidad de defensa le disparó con la escopeta", precisa la acusación pública. El primer disparo le alcanzó en el cuello y el joven cayó al suelo, donde el acusado presuntamente le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza, y la víctima murió. Tras el fallecimiento, el acusado cogió la mochila que portaba el joven y le robó lo que había en su interior: un móvil, una cartera y unas llaves, por un valor total de 206 euros.