La noticia, que la ha desvelado la propia escritora, pone fin a años de rumores y teorías sobre quién se escondía tras el nombre de uno de los mayores éxitos del suspense actual

Freida McFadden conquista España: su thriller 'La asistenta' arrasa en librerías y va camino del cine

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Por fin se ha resuelto uno de los grandes misterios del mundo editorial de los últimos 20 años. Tras más de dos décadas de rumores y teorías y de iniciar su doble vida entre la medicina y la literatura, la escritora conocida como Freida McFadden y autora de 'La asistenta' ha revelado su verdadera identidad.

Detrás de uno de los pseudónimos más seguidos del thriller psicológico se encuentra en realidad Sara Cohen, una médica especializada en trastornos cerebrales que ha conseguido convertirse en un fenómeno editorial mundial sin renunciar a su carrera sanitaria.

La noticia, que la ha desvelado la propia escritora en una entrevista con 'USA Today', pone fin a años de especulaciones sobre quién se escondía tras el nombre de uno de los mayores éxitos del suspense actual.

Tal y como ha confesado en la entrevista, Cohen ha querido dar a conocer su nombre porque estaba "cansada de que fuera un secreto" y de las preguntas sobre si Freida McFadden era alguien real o si detrás se encontraba un equipo de personas.

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Quién es realmente Sara Cohen

A sus 45 años, ha compaginado su trabajo como médica especialista en lesiones y trastornos cerebrales con una prolífica carrera como escritora de novelas de suspense psicológico.

Desde que comenzó a publicar en 2013, ha firmado decenas de novelas y vendido millones de ejemplares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las autoras más populares del género.

Su gran salto a la fama llegó con 'La asistenta', publicada en 2022, una novela que ya es un auténtico fenómeno internacional y que impulsó definitivamente su carrera literaria.

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Aunque antes de ese éxito, Cohen ya había comenzado su trayectoria literaria autopublicando obras en Amazon, muchas de ellas inspiradas en su experiencia médica, como 'The Devil Wears Scrubs'.

El uso del pseudónimo fue una decisión personal que tomó desde el principio para proteger su vida profesional y evitar que su fama como escritora afectara a su relación con pacientes y compañeros de hospital.

Además, también ha reconocido que sufre ansiedad social, lo que también tuvo que ver en su deseo de mantener el anonimato y evitar la exposición mediática. Durante años llegó incluso a aparecer en actos públicos con peluca y gafas para no ser reconocida.

A pesar de haber hecho pública su identidad ahora, la escritora ha confirmado que seguirá publicando bajo el nombre de Freida McFadden, ya que ese nombre se ha convertido en una marca reconocible para millones de lectores y forma parte de su identidad como autora.

La revelación de su identidad coincide con una nueva etapa en su carrera literaria. El próximo 21 de abril publicará 'Querida Debbie', un nuevo thriller que mezcla humor negro y suspense y que demuestra que Cohen no tiene intención de abandonar el ritmo creativo que la ha convertido en un referente del género.