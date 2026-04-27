Celia Molina 27 ABR 2026 - 11:49h.

Pocas horas después de que comenzara la preventa exclusiva de sus entradas en España, se han añadido tres fechas más

Cómo conseguir entradas para los conciertos de Karol G en España: fechas clave, precios y una aclaración

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Pocas horas después de que arrancara la preventa de las entradas para los próximos conciertos que Karol G dará en España, la cantante ha añadido tres nuevas fechas ante la gran demanda que han mostrado sus fans. A las 10:00 horas de este lunes, 27 de abril, comenzaba la preventa exclusiva que precede a la venta general de entradas que tendrá lugar dentro de dos días.

A esta hora, Ticketmaster ya ha añadido tres nuevas fechas, que se suman a las que ya existían. Así, la colombiana, que ya había confirmado sus conciertos para el día 3 de junio de 2027 en Barcelona, 11 de Junio en Sevilla y 24 de junio en Madrid, también actuará en directo el 4 de junio en Barcelona, el 12 en Sevilla y el 24 en Madrid. Las entradas también pueden adquirirse a través de Live Nation, que ya ha actualizado las nuevas fechas.

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Nuevos conciertos en España el 4, 12 y 25 de junio

La preventa exclusiva de este lunes iba dirigida a todos aquellos que ya se hubieran registrado en la web oficial de Karol G hasta el pasado sábado, 25 de abril. Los que no lo han hecho y todavía aspiran a verla en directo, podrán intentarlo de nuevo el miércoles 29 de abril. A partir de las 10:00 horas, habrá otra preventa de entradas para las personas registradas en la web de Live Nation. La venta general comenzará a las 10:00 del día siguiente, es decir, el jueves 30 de abril.

Para que haya más fluidez en el momento de la compra, Ticketmaster ha dado una serie de recomendaciones a los usuarios, tanto a los que están accediendo a la venta exclusiva de las entradas como los que lo harán el día de la venta general:

Para que no se desate la tensión, los usuarios que deseen entradas deberán acceder 30 minutos antes a la cola virtual.

antes a la cola virtual. Se deberá entrar a través de un solo navegador y dispositivo ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada.

ya que registrarse con un mismo usuario en varios dispositivos puede provocar fallos y errores a la hora de sacar tu entrada. Bajo ningún concepto se recomienda refrescar la página. Una vez hayas accedido a la cola virtual, deberás permanecer en la pestaña de acceso sin refrescar la página de tu navegador ya que si decides actualizar perderás tu posición y volverás al final de la cola.

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La propia Karol G anunció el inicio de su nueva gira durante su actuación en el segundo fin de semana en el Festival de Coachella, donde se convirtió en la primera cantante latina en ser cabeza de cartel. La artista se ha concentrado plenamente en su carrera artística tras su última ruptura sentimental, afirmando que sus periodos más creativos han sido siempre los que ha hecho en soledad. De esta forma, el 'Tropitour' arrancará este mismo verano en Estados Unidos, teniendo que esperar los españoles hasta el año que viene para volver a ver a La Bichota en directo.