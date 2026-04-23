Cómo conseguir entradas para los conciertos de Karol G en España: fechas clave, precios y una aclaración

Celia Molina 23 ABR 2026 - 07:00h.

Live Nation ha lanzado un comunicado con los detalles de la venta de las entradas de sus conciertos en Barcelona, Madrid y Sevilla

Así ha cambiado la vida de Karol G el último año hasta llegar a Coachella: de su parón "necesario" a su ruptura con Feid

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Tras hacer historia con su doble actuación en el Festival de Coachella, donde se convirtió en la primera cantante latinoamericana en ser cabeza de cartel, Karol G se prepara ya para comenzar su nueva gira, 'Viajando por el Mundo Tripotour'. Ella misma anunció, en el caluroso escenario de Indio, California, que la gira incluía varios conciertos en España, volviendo locos a los fans en nuestro país, donde actuó en el verano del 2024.

Según informa Europa Press, 'Viajando por el Mundo Tropitour' se iniciará en julio de este año en Estados Unidos y, posteriormente, recorrerá Latinoamérica, llegando a Europa en junio, con el primer concierto confirmado en Barcelona. Tras su paso por la ciudad condal, la gira europea pasará por Sevilla, Lisboa, Madrid, París, Londres, Amsterdam, Varsovia, Düsseldorf, Lyon y Milán, donde acabará a finales de julio. Así, el calendario de los conciertos en España queda de la siguiente manera:

Barcelona : el 3 de junio de 2017 en el Estadio Olímpico de Barcelona

: el en el Estadio Olímpico de Barcelona Sevilla : 11 de junio de 2027 en el Estadio de la Cartuja

: en el Estadio de la Cartuja Madrid: el 24 de junio de 2027 en el Ridah Metropolitano

Los precios de las entradas, entre los 285 y los 70 euros

En un comunicado, Live Nation ha informado de las fechas en las que se desarrollará la venta de las entradas, cuyos precios oscilarán desde los 70,50 euros a los 285, 50 euros, como máximo. De igual modo, la página anuncia que "una parte de los ingresos de la venta de entradas se donará a la Fundación Con Cora, la organización sin ánimo de lucro fundada por Karol G en 2022, que se dedica a empoderar a mujeres y niñas en situaciones vulnerables o desfavorecidas". Las entradas podrán adquirirse, por tanto:

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El 27 de abril a las 10:00 horas: se abre la preventa exclusiva de entradas para los conciertos de la gira. Para participar y poder comprar las entradas con antelación, los fans de la artista tienen que registrarse en este enlace de Ticketmaster antes del 24 de abril a las 16:00 horas.

se abre la para los conciertos de la gira. Para participar y poder comprar las entradas con antelación, los fans de la artista tienen que antes del 24 de abril a las 16:00 horas. El 29 de abril a las 10:00 horas : Live Nation abre la preventa de entradas el día 29 de abril para sus usuarios registrados con anterioridad.

: Live Nation abre la preventa de entradas el día 29 de abril para sus usuarios registrados con anterioridad. El 30 de abril a las 10:00 horas: se abre la venta general de entradas tanto en Ticketmaster como en Live Nation para los usuarios que no hayan accedido a la preventa.

TROPICOQUETA, el álbum que 'La Bichota' publicó el año pasado, debutó en el No. 1 del chart Top Latin Albums de Billboard y se convirtió en su cuarto álbum consecutivo en alcanzar esa posición y registró la mayor semana de reproducciones en Estados Unidos para un álbum latino de una artista femenina.

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El anuncio de esta nueva gira, llega también tras el éxito de 'Mañana Será Bonito Tour', un tour internacional que superó los 2.3 millones de entradas vendidas en 62 fechas y generó más de 300 millones de dólares, cerrando con cuatro noches consecutivas con entradas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.