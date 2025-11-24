Alberto Rosa 24 NOV 2025 - 14:41h.

El CITCO coordina la participación española en una operación sin precedentes de Europol junto a otros países como Dinamarca o Alemania

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior ha coordinado la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza en una operación sin precedentes de Europol, que ha conseguido identificar y denunciar miles de enlaces con propaganda terrorista y extremista en videojuegos.

La acción contó también con la participación de fuerzas de seguridad de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

Tal y como ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, durante varias semanas, los países participantes en esta operación ocalizaron miles de enlaces con propaganda terrorista y extremista. Entre ellos, unos 5.400 enlaces a contenido yihadista, 1.070 enlaces a contenido terrorista de ultraderecha y 105 enlaces a material racista o xenófobo. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas coordinadas por el CITCO aportaron más del 75 por ciento de todos estos enlaces.

El 'Referral Action Day' celebrado el pasado 13 de noviembre permitió remitir estos contenidos ilícitos a las plataformas para su revisión y retirada dentro del marco de la colaboración voluntaria. La cooperación de los proveedores de servicios en línea ha sido clave para frenar la difusión de contenidos ilícitos como la incitación al odio, la violencia y el terrorismo, contribuyendo a un entorno digital más seguro.

Aumento de menores y jóvenes involucrados

Desde 2024, los investigadores policiales europeos detectan un aumento sostenido de menores y jóvenes involucrados en actividades terroristas y en expresiones de violencia extremista dentro de la Unión Europea. En este contexto, las plataformas de videojuegos en línea se han convertido en espacios donde confluyen elementos que facilitan los primeros pasos hacia la radicalización. La mayor parte del contenido circula en inglés, lo que amplifica el alcance internacional de este fenómeno.

Predominan los juegos de disparos en primera persona que incorporan elementos asociados a grupos terroristas o incluso recrean conocidos atentados. Gran parte de este contenido se encuentra integrado en comunidades de juegos online y plataformas de streaming que permiten a los jugadores retransmitir sus partidas en tiempo real e interactuar con su comunidad mediante chat en directo.

Esta interacción está siendo utilizada para reclutar a jóvenes hacia distintos grupos extremistas violentos y terroristas. De hecho, en varias ocasiones, estas plataformas han servido para la transmisión en directo de ataques reales.

El papel de las redes sociales

En redes sociales se difunden videos, a veces breves, con fragmentos de partidas grabadas a los que se incorporan elementos propios de estas narrativas —expresiones, símbolos, emojis o música— que facilitan su difusión y acercan el contenido a los más jóvenes.

Su presencia en redes sociales de gran alcance no sólo facilita la captación de nuevos usuarios, sino que también contribuye a normalizar la violencia y banalizar el terrorismo, provocando un efecto de desensibilización gradual de las audiencias. Además, durante el proceso de edición se busca evadir los mecanismos de moderación de las plataformas, lo que asegura la permanencia de estos contenidos.

El pasado mes de junio, la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Il�ícitos en Internet (UNECI) del CITCO publicó su primer informe de transparencia que refleja la identificación y notificación de miles de enlaces ilícitos, la colaboración con las plataformas y la prioridad estratégica en la prevención de la radicalización en entornos digitales.