Muere la actriz Sonsoles Benedicto a los 84 años

Benedicto, reconocida por su extensa trayectoria profesional recibió en 2012 el premio de honor de la Unión de Actores

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La actriz Sonsoles Benedicto (Cuenca, 1942) ha muerto este viernes en Madrid a los 84 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Benedicto, reconocida por su extensa trayectoria profesional, especialmente en el ámbito del teatro clásico, recibió en 2012 el premio de honor de la Unión de Actores y en 2020 el Premio ACTÚA que concede la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE)

Precisamente la Fundación AISGE ha publicado un mensaje en X en el que recuerda la concesión del premio y donde enlaza a una entrevista realizada en 2019 en la que la actriz afirma que "en este oficio no se pierde la ilusión ni aunque tengas 180 años".

También el Centro Dramático Nacional (CDN) ha lamentado, en redes sociales, el fallecimiento de la actriz y ha recordado su participación en numeroso montajes como 'Divinas Palabras', 'El tío Vania', 'Platonov', 'Falstaff' o 'los Gondra', entre otros.