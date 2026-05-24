Los directores llegaron emocionados a la sala de prensa y se abrazaron con los periodistas españoles que les esperaban

Los Javis ganan el premio a Mejor Dirección en la 79 edición del Festival de Cannes por su película 'La bola negra'

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Javier Ambrossi y Javier Calvo conquistaron este sábado el Festival de Cannes con 'La bola negra' y ya están pensando en su siguiente proyecto, que no descartan que sea en inglés y, por supuesto, juntos. Tras este galardón ya no hay dudas: "Nos hemos mirado y hemos pensado, un ratito más, por lo menos un par de años", asegura Ambrossi divertidos en declaraciones a la prensa. A lo que Calvo agrega: "en inglés".

Los directores llegaron emocionados a la sala de prensa y se abrazaron con los periodistas españoles que les esperaban, mientras el resto de medios les aplaudían. "Estoy procesando todavía lo del estreno, que la peli haya gustado tanto y ahora es añadir ya esto. Es todo muy fuerte", afirmó Ambrossi, que se enteró con emoción por la prensa que es la tercera vez que un cineasta español se lleva el premio de Dirección en Cannes, tras Luis Buñuel, por 'Los olvidados', y Pedro Almodóvar, por 'Todo sobre mi madre'.

"Estoy que no me lo creo", confiesa Javier Calvo

Para Calvo, el reconocimiento de Cannes es como recibir "palabras de aliento". "Es como que el festival nos dice 'vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz e investigando las maneras de crear. Estoy que no me lo creo", agregó.

No pueden parar de hablar de las sensaciones cuando han llegado a la gala, cuando se han sentado en el Gran Teatro Lumière y Penélope Cruz les ha dicho muy segura que iban a ganar uno de los tres premios grades -Palma de Oro, Gran Premio del Jurado o Dirección-.

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Y se muestran orgullosos de todo lo que han hecho hasta ahora y que les ha llevado a hacer 'La bola negra'. Sin sus trabajos anteriores, nunca hubieran podido escribir 'El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra', que sale en la película y que ya se ha hecho muy popular.

"Almodóvar siempre va a ser el maestro", afirma Javier Ambrossi

"Me gusta investigar, rodearme de mi colectivo y enriquecerme. En Operación Triunfo aprendí a dirigir a actores nóveles y entonces hicimos 'Veneno', hicimos 'La mesías', dirigiendo a niñas y a actrices que era su primera vez. Cada paso del camino nos ha llevado aquí. Nuestra intuición nos ha llevado aquí", señaló Calvo.

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Aquí, en Cannes, han conseguido un premio en una edición en la que también competían con Pedro Almodóvar, que presentó 'Amarga Navidad', y con Rodrigo Sorogoyen, que compitió con 'El ser querido', y hablan muy bien de los dos.

"Almodóvar siempre va a ser el maestro. Sorogoyen es un absoluto genio. Su película es absolutamente brillante. Admiración total. Y para mí es irreal, realmente. Ellos, como el resto de los directores, muchos de los directores que están este año en competición han sido los que nos han enseñado literalmente", afirmó Ambrossi.

"Penélope apareció justo para cumplir nuestros deseos como una hada madrina", asegura Calvo

También alabaron a Penélope Cruz, que participa en su película con un papel pequeño. "Nos ha dado tanto, de verdad, tanto. Nosotros queríamos hacer una película grande. Nosotros queríamos hacer una peli que hablara de esto, pero a lo grande, para poder llegar más, para demostrar que las historias LGTB no son necesariamente nicho".

"Para nosotros era importante y Penélope apareció justo para cumplir nuestros deseos como una hada madrina y ha estado con nosotros todo el rato", destacó Calvo.

Además se refieren al acuerdo para que la película vaya a ser distribuida en Estados Unidos por Netflix, pero respetando una ventana para que llegue a salas, un requisito irrenunciable para ellos.

Y sobre los Óscar, aún les quedan muy lejos, es demasiado pronto para pensar en ello porque además ni siquiera imaginaban "ni que fuera una posibilidad", reconoce Calvo.

"Es mucho que procesar y mira que lidiamos bien con las expectativas", reconoce Ambrossi

"Que vea la gente primero la película, que yo creo que es lo que tiene que ser, poquito a poco, que veamos cómo va, si gusta o no gusta. Vamos poquito a poco. Es que es mucho que procesar y mira que lidiamos bien con las expectativas", apunta Ambrossi.

Además están muy satisfechos de ganar este premio en una edición en la que también se ha galardonado a 'Coward', de Lukas Dhont, también una historia de amor gay.

"El cine responde a la sociedad. Creo que los autores hemos dicho 'es nuestro momento ahora porque notamos que hace falta'. Nosotros no habíamos escrito nunca un personaje gay (...) ¿Pero qué es esto? Es una vergüenza", afirmó Ambrossi, que recordó que entonces decidieron sentarse y hacerlo.