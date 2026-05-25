En su contenido para redes sociales se ha visto obligada a publicar el enfado por lo sucedido

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La artista y escritora Paula Bonet, que es víctima de acoso desde 2019, ha denunciado en sus redes sociales que ha sufrido un nuevo ataque en su galería de arte, donde un intruso habría roto el cristal de la puerta, movido los cuadros de lugar y robado una pieza.

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Instagram, Bonet asegura que ya ha denunciado el caso y que la policía científica ha acudido a su taller para hacer "su trabajo".

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Bonet afirma que ni ella, ni su representación legal, agencia ni editorial responderán a ningún medio de comunicación sobre esta cuestión, mientras que los Mossos d'Esquadra, consultados por EFE, han evitado confirmar si les consta esta denuncia alegando que formaría parte de la privacidad de la víctima.

La justicia absolvió en 2023 a un hombre acusado de acosar a Paula Bonet

Se absolvió al considerar probado que no era responsable penalmente debido a que padece un trastorno "erótico-maníaco", aunque ordenó que se sometiera a tratamiento psiquiátrico durante un máximo de cuatro años y le prohibió acercarse a menos de 500 metros de la artista durante diez años.

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En su mensaje, Bonet indica que la persona que le acosa desde el año 2019 ha estado en prisión preventiva desde finales de julio pasado, porque en junio del pasado año irrumpió en su taller rompiendo la puerta, robando un collar y dejándose grabar por las cámaras de seguridad y además dejó un mensaje firmado en la pizarra.

Según Bonet, esta persona fue puesta en libertad y, "exactamente 10 días después" ha sufrido un nuevo ataque y robo en su taller.

"Llevo un año intentando hacer vida normal porque no quiero renunciar a la felicidad que me dan mi trabajo, mi familia, mis amigas, mi perra y mi pareja. Llevo un año convenciéndome de que es posible y he vuelto a poder pintar y a escribir. Durante un tiempo he tenido escolta policial pero ahora no tengo más seguridad que la de mi red de amigas, vecinas, conocidas y la de nuestros ojos", expone la artista