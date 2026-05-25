Live Nation niega que haya saturación de pública y explica que en algunas posiciones como las primeras filas hay presión

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Live Nation, la promotora responsable de los 12 conciertos de Bad Bunny en España, ha negado este lunes que haya saturación en los espacios habilitados para el público tras las críticas viralizadas en redes de un asistente que acudió a los primeros 'shows' en Barcelona.

En declaraciones a EFE, la empresa ha asegurado de hecho que la capacidad de los espacios está certificada por un ingeniero, pero que "obviamente" en algunas zonas concretas que registran mucho interés, como es la ya famosa 'casita', sí hay "presión".

Su respuesta llega tras los vídeos y críticas publicadas especialmente por un asistente al Estadi Olímpic de Barcelona que se han replicado a lo largo del fin de semana, en los que se grabó en un espacio congestionado y, muy nervioso, comenta cosas como "¡Esto es inhumano!" o "¡No podemos respirar!".

En el mismo, denuncia que ha pagado "500 euros" para estar en la "(zona) VIP de Bad Bunny" y que no es capaz de moverse ni bailar ni "hacer literalmente nada", mientras el resto de personas que lo rodean siguen el concierto.

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No era una zona VIP

A su espalda aparece la valla que lo separa de la citada 'casita', donde Bad Bunny interpreta algunas de las canciones y donde se alojan los invitados ilustres. Live Nation ha precisado que la zona donde estaba ubicada esta persona no es un espacio VIP, sino que el pago que realizó fue por tener derecho a entrar antes que el resto de los asistentes, lo que se llama 'early entry'.

"Él decidió ponerse en esa posición que, obviamente, tiene presión porque estás en primera fila, pero luego esa zona se queda relajada", han señalado desde la promotora, comparando la situación con la de colocarse "en primera fila del escenario principal".

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Asimismo, la empresa ha afirmado que "en todo momento (esa zona) siempre está controlada por seguridad que se ocupa de que todo el mundo esté bien", otro punto que confrontó este asistente al protestar por la falta de ayuda que le dispensan los vigilantes para salir de allí.

Está previsto que, tras su paso por Barcelona, Bad Bunny ofrezca diez conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.