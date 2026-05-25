Patricia Martínez 25 MAY 2026 - 19:30h.

El Entroido se celebra de forma ininterrumpida desde el siglo XVIII, con las únicas excepciones de la Guerra Civil y la pandemia

Los Entroidos de Cobres, los carnavales más ancentrales de España y Portugal, aspiran a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Nacional

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Vilaboa, PontevedraUno de los entroidos tradicionales más coloridos y visuales de Galicia estrena estos días nuevo reconocimiento. La Secretaría de Estado de Turismo ha declarado el “Entroido de Cobres”, que se celebra en Vilaboa, Pontevedra, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento “a su antigüedad, su continuidad a lo largo del tiempo, la originalidad de los trajes de sus personajes principales, la recuperación de danzas y rituales culturales y la diversidad de los actos que componen esta celebración”. Mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, publicada este pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se hace oficial un reconocimiento que ya se había anunciado hace unas semanas.

Para la concesión de esta distinción, se destaca “la mezcla singular de tradición, cultura, artesanía y expresión popular, siendo el único carnaval tradicional de Galicia en el cual sus personajes no llevan máscara”. Con esta declaración, el Entroido de Cobres se convierte en la duodécima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Galicia, y en la número 162 en el conjunto del país.

Aunque no cuenta con una fecha de origen precisa, el Entroido se celebra de forma ininterrumpida desde el siglo XVIII, con las únicas excepciones de la Guerra Civil y la pandemia, adaptándose y evolucionando con el paso del tiempo. Tradicionalmente, la festividad era organizada en Vilaboa por “os mozos” o “cofrades”, jóvenes mayores de 15 años que reclutaban a los distintos integrantes del bando del Carnaval, la comitiva que recorría las parroquias bailando para recaudar fondos destinados a la celebración de la “Corrida do Galo”. Este grupo estaba compuesto habitualmente por tres o cuatro parejas de madamas y galanes, acompañados por músicos con gaitas y otros instrumentos.

Madamas y galanes, los protagonistas de danzas llenas de color

En la actualidad, la comitiva está formada exclusivamente por madamas, personaje central con un traje compuesto de diferentes piezas muy elaboradas; los galanes, los acompañantes del festejo con un traje más sencillo y elegante; y las personas de blanco, con el acompañamiento musical de la banda de gaitas Aires de Cobres, perteneciente a la Asociación Cultural Cobres, organizadora del evento.

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Todos lucen trajes blancos pero que van profusamente decorados, con pañuelos y cintas de colores y abalorios. En la cabeza, lucen mientras bailan, unos llamativos y enormes sombreros, decorados con flores, perlas o abalorios.

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También se unen otros personajes como los “vellos", el “majacho”, quién interactúa con las personas asistentes a las fiestas nocturnas, siendo este el único personaje de este carnaval tradicional que va enmascarado, o el “predicador”, recuperado en el año 2024 para criticar los sucesos más llamativos ocurridos en el pueblo desde la celebración del último carnaval.

El Entroido de Cobres tiene lugar desde el sábado al martes de Carnaval y cuenta con diversos actos, entre los que destaca la “Corrida do Galo”, el día estrella del festejo. En ella, los “vellos” custodian un gallo ficticio enterrado en un agujero mientras personajes sin máscara intentan robarlo. Ese mismo día se celebran dos juegos más, con el gallo en el río y el gallo en el palo, colocados para que los participantes puedan cogerlo y llevarse un premio para quien lo consiga.

La jornada concluye con actuaciones de comparsas, la intervención del predicador o predicadora, la actuación de madamas y galanes, que culmina con la danza de las espadas y un figurado sacrificio del gallo, seguido del sermón y la quema de un gallo ficticio de gran tamaño.

También tienen lugar fiestas nocturnas, “La Morada”, comida posterior a la fiesta, donde se homenajea a los y las integrantes del Entroido de Cobres, y los encuentros de Entroidos, donde participan asiduamente.

Este es el único carnaval tradicional de Galicia en el cual sus personajes principales no llevan máscara. Es un carnaval para lucirse, donde sus personajes principales hacen gala de la belleza de sus trajes, ostentosos en cuanto a adornos. Son los más jóvenes de la comarca los que cada año se visten de madamas y galanes para mantener esta tradición viva y durante todos los días del carnaval, se dedican a recorrer los distintos lugares del pueblo, parando a bailar en numerosas ocasiones delante de las casas de los vecinos.