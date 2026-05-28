Manuel Carrasco presenta “Pueblo salvaje”, un disco en el que vuelve a sus raíces antes de afrontar una gira en Sevilla

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Ya tenemos de vuelta nuevas canciones de Manuel Carrasco, el artista regresa con un trabajo cargado de emoción, verdad y raíces, fiel a ese estilo cercano y sincero que le ha acompañado durante más de dos décadas sobre los escenarios.

“Soy el mismo”

Si pudiera descubrir la clave de su éxito, quizá estaría en una frase que él mismo repite con naturalidad: “Soy el mismo, soy el mismo”. Aunque reconoce que decirlo “así, a bote pronto” incluso le pone nervioso, Carrasco insiste en que nunca ha perdido la esencia.

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“Yo por dentro soy el de siempre, yo convivo todos los días con el currito que soy, que esto es un regalo”, asegura el cantante. Con “Pueblo salvaje”, Manuel Carrasco emprende un viaje íntimo hacia sus orígenes. El artista explica que este nuevo trabajo representa una parte mucho más profunda de sí mismo.

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Cuatro conciertos en La Cartuja

El fenómeno Manuel Carrasco continúa creciendo hasta cifras difíciles de imaginar. El próximo mes de junio ofrecerá cuatro conciertos en el estadio de La Cartuja de Sevilla, donde cerca de 300.000 personas corearán sus canciones.

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El cantante valora especialmente lo que supone alcanzar esas cifras desde un estilo propio y alejado de las grandes corrientes globales. “Yo creo que tiene mucho mérito porque además no venimos con un movimiento de tendencia mundial como ocurre en el caso de Bad Bunny o la música urbana”, reflexiona.

Aquel niño de Isla Cristina se ha convertido en uno de los artistas más queridos del país, con una legión de seguidores incondicionales que siguen acompañándole concierto tras concierto.

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“Dios mío de mi corazón, no se acostumbra uno a esto”, reconoce emocionado ante el cariño masivo del público. Y mientras llena estadios y bate récords, Manuel Carrasco sigue defendiendo la misma idea con la que empezó: mantener intacta la verdad de quien nunca ha olvidado de dónde viene.