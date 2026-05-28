Robert Frank y las 83 fotos que cambiaron para siempre la mirada sobre Estados Unidos

Las icónicas fotografías de Robert Frank sobre el lado más crudo del sueño americano llegan por primera vez a España

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Uno de los trabajos más influyentes de la historia de la fotografía llega por primera vez a España, las imágenes que el fotógrafo Robert Frank captó hace más de 70 años sobre la cara más amarga del sueño americano revolucionaron la forma de mirar y de entender la fotografía documental.

A Robert Frank le encargaron retratar la prosperidad de Estados Unidos, pero acabó haciendo justo lo contrario: despertar al país de ese sueño con una auténtica bofetada de realidad, sus fotografías mostraban un país marcado por las desigualdades sociales, el racismo y el consumismo.

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En algunas de sus imágenes se observa cómo la segregación racial dividía incluso espacios cotidianos como un tranvía, donde una parte estaba ocupada por población blanca y otra por población negra. En otra instantánea, la bandera estadounidense tapa parcialmente el rostro de una mujer afroamericana, convirtiéndose en símbolo visual de esa realidad oculta.

Una revolución también en la forma de fotografiar

Frank no solo rompió con el discurso oficial de la época, también desafió las normas estéticas de la fotografía tradicional. Frente a la perfección técnica dominante, apostó por imágenes más crudas, salvajes y experimentales.

Muchas de sus instantáneas aparecían desenfocadas, con grano o aparentemente imperfectas. Mientras otros fotógrafos buscaban la belleza formal, Robert Frank ponía el foco en lo verdaderamente importante: el cansancio, la desigualdad, el aburrimiento o el vacío social.

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En sus fotografías aparecen ascensoristas agotadas por el constante movimiento social o mítines políticos convertidos casi en escenas de tedio colectivo.

28.000 fotografías para cambiar la historia

Durante un viaje de más de 16.000 kilómetros por Estados Unidos, Robert Frank realizó alrededor de 28.000 fotografías. De todas ellas, solo 83 imágenes bastaron para revolucionar la fotografía contemporánea y cambiar la manera de mirar la realidad.

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En su momento, el trabajo de Frank recibió duras críticas por romper con la imagen idealizada de Estados Unidos, sin embargo, el tiempo terminó colocando aquella obra en el lugar que le correspondía.