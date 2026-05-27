El puertorriqueño arranca sus shows en la capital este 30 de mayo, y son muchos los artistas que resuenan como posibles invitados

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A tan solo tres días del primer concierto de Bad Bunny en Madrid, la expectación entre sus seguidores no deja de crecer. La capital española se prepara para vivir uno de los acontecimientos musicales más importantes del año con una residencia histórica de diez conciertos consecutivos que promete convertir cada noche en un espectáculo distinto, imprevisible y lleno de sorpresas.

Después del fenómeno vivido en Barcelona, donde el artista puertorriqueño dejó al público eufórico con la aparición inesperada de Bad Gyal y Bryant Myers, ahora todas las miradas están puestas en los posibles invitados que podrían acompañarle en sus noches madrileñas.

Las redes sociales hierven desde hace días. TikTok, X e Instagram están inundados de teorías, vídeos y apuestas sobre qué artistas podrían subir al escenario junto al intérprete de 'Tití Me Preguntó' durante sus esperadísimos shows en la capital. Y es que si algo ha demostrado Bad Bunny en sus giras es que le encanta jugar con el factor sorpresa y que sus actuaciones nunca son un simple repertorio de canciones.

Los artistas que suenan como posibles invitados

Entre los nombres que más fuerza están cobrando aparecen artistas muy ligados al universo musical del cantante. Muchos fans sueñan con ver aparecer en cualquier momento a Arcángel, uno de los referentes históricos del reggaeton y colaborador habitual del puertorriqueño.

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Otros apuestan por la energía desbordante de El Alfa, cuya presencia desataría el caos absoluto entre el público madrileño gracias a la conexión que ambos tienen. También resuena el nombre de Quevedo.

Sin embargo, si hay un nombre que está por encima del resto en cuanto a rumores y deseo, ese es el de Rosalía. La artista catalana se ha convertido en la gran incógnita de esta serie de conciertos. Su posible aparición estaría justificada: ambos artistas comparten una de las colaboraciones más exitosas y comentadas de los últimos años, 'La noche de anoche', una canción y que sigue siendo una de las favoritas de sus seguidores.

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Rosalía y Bad Bunny, ¿juntos en el escenario?

La posibilidad de ver juntos de nuevo a Bad Bunny y Rosalía sobre un escenario ha disparado todas las especulaciones. Además, existe un detalle que ha alimentado todavía más los rumores: la cantante retomará oficialmente sus compromisos y conciertos el próximo 4 de junio.

Precisamente por ello, si finalmente aparece en Madrid, las fechas más probables serían las del 30 de mayo, 31 de mayo, 2 de junio o 3 de junio, justo antes de volver a su agenda habitual. Son los días que encajan mejor en su agenda y las noches clave para intentar presenciar ese esperado reencuentro musical.

Aun así, conviene aclarar que no existe nada confirmado de manera oficial. Ni el entorno de Bad Bunny ni el de Rosalía han dado pistas sobre su posible aparición conjunta. De hecho, podría ocurrir que la artista no participara en ninguno de los conciertos o que, en caso de hacerlo, eligiera otra fecha distinta.

Esa incertidumbre es lo que está haciendo todavía más especial esta residencia madrileña: cada noche parece esconder una sorpresa diferente y sus fans acudirán con la sensación de que cualquier cosa puede pasar.

Lo que sí está claro es que Madrid se prepara para vivir 10 conciertos que van mucho más allá de la música: hoteles llenos, entradas agotadas y miles de personas de distintos puntos de España, Europa e incluso fuera del continente. Ese es el impacto del fenómeno Bad Bunny. Hasta entonces, solo queda esperar.

La capital ya cuenta las horas para el comienzo de una serie de conciertos que prometen emociones, sorpresas y, sobre todo, mucha incertidumbre.