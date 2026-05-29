Madrid ya se prepara para recibir al Papa: una gran cruz preside la Plaza de Lima

Madrid ya vive el ambiente de la próxima visita del Papa. La Plaza de Lima acoge una gran cruz para la Vigilia de los Jóvenes

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La inminente visita del Papa ya comienza a transformar algunos de los puntos más emblemáticos de Madrid. Uno de los símbolos más visibles es la gran cruz instalada en la Plaza de Lima, que presidirá la Vigilia de los Jóvenes, uno de los actos más destacados del programa.

La Plaza de Lima, primer símbolo de la visita

Situada junto al estadio Santiago Bernabéu, la cruz se ha convertido en una de las primeras imágenes que anuncian la llegada del Pontífice a la capital. Su instalación marca el inicio de los preparativos para unos días en los que miles de fieles participarán en celebraciones religiosas y encuentros multitudinarios.

A escasos metros de la Plaza de Lima, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá uno de los actos centrales de la visita papal. Allí está previsto un encuentro multitudinario con jóvenes y peregrinos llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Jesús de Medinaceli y la Almudena, presentes en el acto

La cita contará además con un importante componente simbólico para los madrileños, hasta el Bernabéu se trasladarán las imágenes de Jesús de Medinaceli y de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, dos de las devociones más arraigadas de la ciudad.

La presencia de ambas tallas refuerza el carácter histórico y religioso de una visita que ya empieza a dejar su huella en las calles de la capital y que movilizará a miles de personas durante los próximos días.