Feid regresará a España en julio con una gira que pasará por Santiago, Madrid, Barcelona, Alicante y Murcia

Amaia Montero y la Oreja de Van Gogh recibe el cariño incondicional del público en el primero de sus conciertos en Madrid

Compartir







El cantante colombiano Feid volverá a España este verano con una serie de cinco conciertos enmarcados en su Falxo Tour, una gira con la que busca ofrecer espectáculos de formato más reducido y una mayor cercanía con sus seguidores.

El artista anunció las fechas a través de sus redes sociales tras completar una gira por Estados Unidos en la que agotó las entradas de sus 14 conciertos y antes de emprender su primera visita a Australia, prevista para junio.

PUEDE INTERESARTE Muere el académico y exdirector de la RAE José Manuel Blecua

Cinco paradas en España

La gira española comenzará el 11 de julio. La primera parada será en Santiago de Compostela y continuará por Madrid, Barcelona, Alicante y Murcia.

Según la organización, el acceso a los conciertos estará vinculado a The Green Print, la comunidad creada por el cantante para mantener una relación más directa con sus seguidores y ofrecer experiencias exclusivas.

A diferencia de sus recientes actuaciones en grandes estadios, el Falxo Tour apuesta por recintos de menor capacidad con el objetivo de ofrecer una experiencia más cercana al público. El formato ya ha despertado una gran expectación entre sus seguidores, después de que las fechas anunciadas en Estados Unidos agotaran sus entradas antes incluso de hacerse oficiales.

PUEDE INTERESARTE Isabel Pantoja actuará en Icónica Sevilla Fest con la Orquesta Sinfónica de Málaga tras la cancelación de Il Divo.

Una de las grandes figuras de la música latina

Feid se ha consolidado como uno de los artistas latinos con mayor proyección internacional de los últimos años. Su música ha logrado situarse de forma recurrente en las listas de Billboard, además de acumular millones de reproducciones en plataformas digitales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A lo largo de su carrera, el colombiano ha colaborado con algunos de los nombres más destacados de la música urbana, entre ellos Bad Bunny, J Balvin, Ty Dolla $ign y DJ Premier, reforzando su presencia en la escena internacional.

Además de su carrera musical, Feid ha desarrollado proyectos en ámbitos como la moda, el deporte y el entretenimiento mediante colaboraciones con diversas marcas internacionales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Esta faceta le ha permitido ampliar su influencia más allá de la música y consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la cultura urbana latina en la actualidad, con una presencia cada vez mayor tanto en la industria musical como en otros sectores vinculados al estilo de vida y la moda.