La reunión privada entre el papa León XIV y Bad Bunny de la que todo el mundo habla

El papa saludó a Bad Bunny y a su familia en el Santiago Bernabéu

La visita del papa León XIV a España, en directo: el Estadio Olímpico comienza a llenarse de fieles para asistir a la vigilia del pontífice

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Han movido masas como pocos y ambos en Madrid. Es factible que hayah compartido público. Y finalmente hubo encuentro, pero discreto. El papa saludó al músico puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu este lunes, ha informado el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien ha precisado que se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos, por el momento.

El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas. En el vuelo desde Roma hacia Madrid, Robert Prevost había explicado el sábado que no sabía si podría conocerlo porque mientras el cantante tenía conciertos, él también actos.

Se refería a la coincidencia de la vigilia en la plaza de Lima y uno de los diez conciertos del puertorriqueño en el estadio Metropolitano, puntos entre los que dista una docena de kilómetros aproximadamente, y que reunieron a decenas de miles de personas.

Durante el vuelo también un periodista le preguntó que dirían los jóvenes si se les planteara la pregunta: "¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?". Y él afirmó: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al papa. Y eso dice mucho, ya sabes".

Bad Bunny no se define como practicante, aunque ha explicado en algunas entrevistas que procede de una familia muy católica.

Robert Prevost y Bad Bunny han protagonizado actos simultáneos este fin de semana y mientras Benito Antonio Martínez Ocasio daba su quinto y sexto concierto, el Pontífice asistía a la Vigilia de Oración de los jóvenes celebrada en la Plaza de Lima.

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La primera coincidencia fue que ambos alertaron a los jóvenes sobre las redes sociales cada uno en su evento del sábado por la noche. "En redes sociales hoy todo el mundo tiene algo que decir. Tú sabes quién eres, no hagas caso a comentarios negativo de gente que no conoces, no guardes rencor", se despidió Bad Bunny al final de su recital.

Por su parte, Robert Francis Prevost avisó de "la importancia de buscar la verdad" frente a las "muchas voces en las redes que engañan y cuentan mentiras", en uno de los momentos en los que prefirió improvisar durante la Vigilia de Oración preguntado por un joven sobre aquello que les ayudará a reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces.

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El domingo 7 de nuevo coincidían con eventos en distintas partes de la ciudad. León XIV presidió el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' y, de nuevo, Bad Bunny, daba otro concierto de su gira 'Debí tirar más fotos'. El lunes 8 de junio, sin conciertos del puertorriqueño, por fin pudo producirse el encuentro en el acto con la Iglesia Diocesana de Madrid.

El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el papa y el cantante al afirmar "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.