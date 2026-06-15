La exposición 'Tejiendo la vida cortesana' se podrá visitar hasta el 12 de octubre

Esta exposición pretende mostrar la ostentación y representación simbólica en 200 obras de arte textil

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La galería de colecciones reales del Palacio Real de Madrid pone a disposición del público la exposición 'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las colecciones reales', un paseo por la historia a través de los tejidos que a lo largo de los años han acompañado a la realeza. Esta exposición trata de desvelar los secretos y las curiosidades de la vida en la corte desde la edad media hasta el siglo XX.

Esta exposición pretende mostrar la ostentación y representación simbólica en 200 obras de arte textil a través de cinco secciones de tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que han estado presentes en la realeza a lo largo de los años, la mayor parte de las piezas pertenecientes a los monarcas o encargadas por ellos.

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Objetos nunca antes vistos

Hasta el 12 de octubre, la exposición recorrerá tejidos y bordados de extraordinaria factura: desde las piezas más antiguas de las colecciones reales hasta los conjuntos que ornamentaron las estancias de aparato y los dormitorios regios.

Además se podrán ver piezas por primera vez, objetos curiosos tales como un flotador, una bañera, una cuna o indumentaria infantil, forman parte de esta muestra. El objetivo también es el de dar a conocer oficios de palacio como el de tapicero o guardarropa.

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Sobre algunas de las piezas clave de la exposición como los doseles de Carlos IV y María Luisa de Parma, Pilar Benito, comisaria de le exposición, indica algunos de los detalles: "El carmesí es el color por antonomasia de la realeza y además están bordados en oro".

Piezas inusuales

Entre otros objetos, Pilar Benito destaca el del flotador que "es un prototipo de finales del siglo XIX, que son fragmentos de corcho que están metidos dentro de un textil que es una tela tipo oriental", resaltando también por encima de otras piezas las camas de los monarcas. "Ahí tenemos otra que era de María Luisa de Parma, que se denomina la sultana porque iba contra la pared y se supone que esto era para tener menos frío", indica la comisaria.

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Entre otras piezas destacadas de la exposición se encuentra un espacio dedicado a guardarropa y tocado, mantos de corte de la reina Victoria Eugenia confeccionados con muselina, tul de seda y encajes de plata y también esta bañera del siglo XVIII diseñada para transformarse en diván sin respaldo colocando una tapa tapizada.