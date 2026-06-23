El productor, director artístico y abogado Clive Davis ha fallecido este lunes a los 94 años después de varias hospitalizaciones por complicaciones respiratorias.

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El productor, director artístico y abogado Clive Davis ha fallecido este lunes a los 94 años después de varias hospitalizaciones por complicaciones respiratorias. Así lo recogen medios estadounidenses que explican que la familia de Davis ha asegurado que había permanecido ingresado desde el pasado 29 de mayo hasta el 4 de junio.

“Fue una leyenda icónica de la música cuya visión, instinto y búsqueda incansable de la excelencia dieron forma a la banda sonora de innumerables vidas”, escribió su familia en redes sociales. “Descubrió, guio y apoyó a los mejores artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella indeleble en la cultura que perdurará durante generaciones”. Y no les falta razón. Famoso por su oído infalible, Clive Davis fue el impulsor de las carreras de artistas como Whitney Houston, Bruce Springsteen, Patti Smith, Carlos Santana, Alicia Keys o Janis Joplin.

Además, fundó el sello Arista Records en 1974, el cual presidió hasta el año 2000 y donde participó de las carreras de Aretha Franklin, Barry Manilow y Dionne Warwick.

Estuvo al frente de importantes discográficas como Columbia, Arista, el sello J Records de Sony, el Grupo RCA y BMG North America, y en el momento de su fallecimiento ocupaba el cargo de director creativo de Sony Music Entertainment desde 2018.

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Su familia ha destacado en su mensaje al mundo en redes, cómo para Clive "a lo largo de cada etapa de su extraordinaria vida, la familia fue el mayor orgullo y la mayor alegría de Clive. Hoy celebramos no solo a una figura imponente cuya influencia transformó la música para siempre, sino también al hombre que guió a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad.