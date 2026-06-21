Juan Arcones 21 JUN 2026 - 19:31h.

'You seem pretty sad for a girl so in love', su tercer álbum, se estrenó el 12 de junio. Repasamos su corta, pero intensa, carrera musical

Así fue el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo en el Primavera Sound en el que eclipsó a 'My Bloody Valentine'

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Las nuevas princesas del pop vienen pisando fuerte desde hace algunos años. Ahí tenemos los ejemplos de Gracie Abrams, alumna aventajada de Taylor Swift, que tiene pendiente el lanzamiento de su nuevo trabajo, o el de Chappell Roan que, pese a sus polémicas por su actitud con algunos fans o fotógrafos, sigue siendo una de las artistas más interesantes y complejas del panorama actual, casi tomando el espíritu de la Lady Gaga de comienzos de los 2000. También encontramos a Sabrina Carpenter, que puede que la más famosa del grupo gracias a su hit mundial ‘Espresso’, y que ya ha recibido la bendición de Madonna.

Por otro lado, tenemos a Olivia Rodrigo. Solo lleva dos álbumes pero sus números en streaming ya son, a estas alturas, estratosféricos. El sábado 12 de junio sacó su tercer trabajo, ‘You seem pretty sad for a girl so in love’ con gran expectación. Hace poco incluso dio un concierto sorpresa en el Primavera Sound, a tenor de su contrato con el F.C. Barcelona. Pero, ¿de dónde salió esta joven artista, que irrumpió en el panorama musical con la fuerza de un huracán? Pues, para sorpresa de nadie, es una chica Disney. Como en su momento lo fueron Miley Cyrus, Zendaya, Selena Gomez, Demi Lovato o, por un breve periodo de tiempo, Britney Spears y Christina Aguilera.

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El caso de Olivia Rodrigo comenzó como el de muchas compañeras: siendo protagonista de su propia serie. Empezó con ‘Bizaardvark’, coprotagonizada con Jake Paul. Pero la que le dio el estrellato fue una especie de reboot/remake (aunque es difícil clasificarla) de ‘High School Musical’. La serie contaba la historia de un instituto que preparaba una obra musical en su clase de teatro, que no es otra cosa que un musical basado en ‘High School Musical’. Todo muy meta, y Olivia Rodrigo brillaba en las dos primeras temporadas, acompañada por Joshua Bassett.

Pero el mundo musical llamó a sus puertas y Olivia Rodrigo respondió a la llamada. ¿Cómo no hacerlo? Su primer disco, ‘SOUR’, que se lanzó en 2021, rompió el récord de álbum femenino más escuchado en una semana en Spotify, superando los 385 millones de reproducciones globales (y ojo, con solo 18 años). Pero es que actualmente, tiene el honor de ser el álbum de una artista femenina más streameado de la historia con 12.3 mil millones de streams acumulados. Y eso que no le faltó polémica ya que, tanto los fans de Taylor Swift como los de Paramore, la señalaron de plagio con dos de sus canciones: ‘Deja vu’ y ‘Good for u’.

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El misterio de lo que pasó con Taylor Swift

Y, aunque no hubo demanda públicamente, sí que es verdad que, al tiempo, aparecieron en los créditos de la canción como coautores tanto Taylor Swift como Jack Antonoff y St. Vincent. Hasta entonces Olivia hablaba constantemente de Taylor como una de sus grandes referentes. Después de la polémica se volvió mucho más cauta al mencionar a Swift en entrevistas, lo que alimentó rumores de distanciamiento entre ambas.

Por otro lado, algo similar pasó con Paramore. Los fans no dejaron de compararla con el éxito del grupo, ‘Misery Business’. Durante meses Internet se llenó de mashups que encajaban sorprendentemente bien, hasta que finalmente, Hayley Williams y Josh Farro aparecieron como coautores de la canción ‘Deja vu’.

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Ninguna de estas polémicas provocó que los streams de Olivia Rodrigo cayeran. Se había convertido en una superestrella, y siempre hay un precio que pagar. Pero la polémica duró poco. Al tiempo estaba recogiendo tres premios Grammy (uno de ellos, por su canción ‘Driver’s License’, y lleva alrededor de siete millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Un álbum de esos que definen carreras.

Continuar el éxito era complicado, pero ahí nació ‘GUTS’, y aunque no estuvo a la altura de número de streams, nos dio otro de sus grandes éxitos, un auténtico himno: ‘Vampire’. Además de la gira ‘GUTS WORLD TOUR’, la gira más taquillera realizada por un artista nacido en el siglo XXI. Arrancó en febrero de 2024 y terminó en julio de 2025, con 102 conciertos repartidos entre Norteamérica, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Vendió alrededor de 1,6 millones de entradas y recaudó más de 209 millones de dólares.

Y en varias de sus fechas, Chappell Roan fue una de sus teloneras. Una artista emergente que ahora está muy consolidada. Tras estos dos discos tan exitosos, llega el tercero, ‘You seem pretty sad for a girl so in love’. Hasta ahora solo conocíamos dos de sus singles, ‘drop dead’ y ‘the cure’. Dos temas clásicos de Olivia, que muestran una continuidad clara en su sonido.

Seguramente vuelva a conquistar ese público de la gen Z que ha crecido con ella. Porque su rabia en su primer disco y en el segundo consiguió conectar muy bien con toda esa generación de 'tiktokers' que buscaban desesperados una nueva artista en la que verse reflejados. “A SOUR le faltaron revisiones; GUTS se hizo bajo la presión de complacer. Pero aquí, realmente editamos a fondo este disco”, confesó la artista para COSMOPOLITAN. “Estoy menos preocupada por llegar a conclusiones y más enfocada en disfrutar”.