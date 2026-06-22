Kase. O presenta su nuevo disco 'Camisa de Fuerza' y habla sobre lo que significa el estilo de música, confesando que "si eres facha no puedes escuchar rap"

La decisión de Kase.O sobre su presencia en festivales financiados con fondos proisraelí: "No supe cómo reaccionar"

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Autorretratado como un loco para "poder decir ciertas cosas", Kase.O ha titulado 'Camisa de fuerza', su último disco, el primero en diez años por parte de uno de los padres del rap español, sin mordazas a la hora de responder sobre su apoyo a Gaza o a la idea de que haya ultraderechistas en el hip hop.

"Pienso que si eres facha, no puedes escuchar rap. Todo no se puede en la vida. El rap es un movimiento antirracista, porque todos nuestros ídolos están racializados. Como también te digo que puedes criticar a la izquierda y no ser fascista. Puedes decir lo que quieras sin defender unas siglas", ha afirmado este lunes en rueda de prensa en Madrid.

Llamado realmente Javier Ibarra (Zaragoza, 1980), el viernes publicó este 'Camisa de fuerza' diez años después de 'El círculo' (2016), álbum importante para él por contenido y ventas, con una vida larga en forma de conciertos que ha sido en parte la causa de que se haya hecho esperar la continuación, junto con los de los aniversarios de su carrera y de otro de sus discos, 'Jazz Magnetism' (2011). "Iba juntando frases, pero el proceso del disco es para mí algo muy íntimo y tengo que parar toda la infraestructura (para componer)", ha explicado sobre la tardanza de un nuevo LP, un formato en el que dice no haber perdido la confianza.

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Sobre su apoyo a Gaza

También, ha añadido, ha tenido que "esperar a que pasaran cosas" tanto en el mundo como a nivel personal. "En 'El círculo' quería que cantara Javier Ibarra y aquí Ibarra ha usado a Kase.O, que es más valiente y tiene más poder para decir ciertas cosas", ha confesado ante la idea de vestirse "de loco" en la portada para "permitirse ciertas licencias".

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No ha evitado hablar de su apoyo a Gaza, después de que, cuando saltó la noticia de que un fondo de inversión proisrraelí era propietario de algunos festivales en los que participaba, no cancelara su presencia por las dificultades que entrañaba. "He hecho yo más por Gaza que todos los que han dicho algo de mí respecto a esa polémica, eso segurísimo. En Gaza tengo yo más cariño que ellos", ha afirmado.

Sobre las críticas de las que es objeto, que es un tema recurrente en este álbum, ha afirmado que "doler no duelen, producen entre pena y asco, pero joden porque no es necesario". "Luego me dicen por ahí: '¡Ay, maestro!'. ¡Qué maestro!, aclárate", ha denunciado, antes de confesar que "cualquier crítica vale por veinte alabanzas". También se ha referido a otro debate que ha ocupado estos días las redes acerca de si el rap español de los 90, que él ayudó a construir como miembro de Violadores del Verso, impuso unos modos y estilos que monopolizaron cualquier otra versión posible de "hip hop" quizás más internacional.

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El nuevo rap

"Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque entonces no había nada, ni industria ni nada. El público decidió que éramos nosotros los que le gustábamos. Pues te jodes. No hubo boicot ni conspiración del sello Boa ni nada. El público mandaba más que nunca. No había videoclips, ni promo y éramos feos los que cantábamos", ha defendido, antes de considerar que "los que dicen eso son unos perdedores". Precisamente con sus compañeros de Violadores del Verso tiene una de las muchas colaboraciones con las que cuenta este álbum, además de las de Evaristo Páramo (La Polla Records) u otros dos veteranos del rap nacional, Nach y Zatu.

En la rueda de prensa se han anunciado además las fechas de su próxima gira, que aspira a llevar su directo a otro nivel, de ahí que vaya a recintos más grandes, a los que quiere llevar "ideas bastante guapas" para hacer algo fuera de lo habitual, "muy especial y muy teatral". Entre las primeras citas confirmadas aparecen la apertura el 16 de enero en el Coliseum de A Coruña, así como Bilbao Arena el 22 de enero, el Sant Jordi Club de Barcelona el 29 de enero, el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el 20 de febrero o el Movistar Arena de Madrid el 27 de febrero.