Este viernes, 26 de junio, el grupo de k-pop más popular arranca con su gira europea, con España como primera parada y también como su primera vez en el país

Así son los siete miembros de BTS, los reyes del k-pop que regresan a la música cuatro años después con 'Arirang'

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España ya cuenta las horas. La espera ha terminado. Y para miles de 'Armys', nombre oficial de su comunidad de fans, será un sueño hecho realidad.

Este viernes y sábado, 26 y 27 de junio, por primera vez desde su debut en 2013, BTS actuará en nuestro país con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Un acontecimiento que va mucho más allá de un espectáculo musical: supone el encuentro tan esperado entre el grupo surcoreano más importante y uno de los 'fandoms' más fieles y numerosos del mundo.

Para las Army españolas, la llegada de BTS es histórica. Y es que se trata de la primera vez de toda su carrera en la que ofrecen un show en España.

El motivo por el que nunca antes habían ofrecido un show en España

No fue hasta hace seis años cuando el nombre de nuestro país figuró entre los seleccionados para una de sus giras mundiales. En concreto, 'Map of the Soul Tour'. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de COVID-19 alteró por completo los planes de la industria musical y provocó la cancelación y reorganización de sus proyectos internacionales. Entre otros, sus shows previstos en 2020 en Barcelona fueron anulados, dejando, una vez más, a las fans españolas fuera de su tour.

La posibilidad de actuar en España quedó aparcada desde entonces. Ahora, ese deseo pendiente se hace realidad en un contexto todavía más especial: el regreso completo de los siete integrantes de la 'boyband' tras finalizar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y el lanzamiento de su nuevo proyecto musical conjunto.

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Madrid se convierte además en la primera parada europea de 'Arirang', una gira gigantesca que recorrerá decenas de ciudades de todo el mundo y que marca oficialmente el regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook como grupo completo. Con una asistencia prevista superior a las 70.000 personas por noche, significa que más de 140.000 espectadores van a vivir el estreno histórico de BTS en suelo español.

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'Sold out' histórico y Madrid engalonado

La venta de entradas ya confirmó lo que muchos esperaban: la demanda fue absolutamente extraordinaria. Las preventas exclusivas para miembros de Army Membership generaron colas virtuales masivas y los conciertos terminaron agotándose en un tiempo récord. Al igual que pasó en prácticamente todas las fechas europeas y norteamericanas de la gira, desaparecieron en cuestión de horas, obligando incluso a muchos aficionados a recurrir después a plataformas de reventa verificadas y a otros tantos a renunciar a su sueño.

La expectación era tan elevada porque se trata de la primera gran gira mundial de BTS desde antes de su parón por el servicio militar, además de la primera oportunidad para ver al grupo completo tras varios años de actividades por separado.

Su llegada a la capital el pasado 23 de junio también ha generado un impacto masivo en la ciudad. Algunos hoteles prácticamente completos, restaurantes adaptando promociones temáticas, tiendas especializadas ampliando horarios y miles de visitantes llegados desde toda Europa forman parte de una auténtica invasión púrpura -el color simbólico del grupo con el fandom- que se ha extendido por todo Madrid. No es casualidad que haya convertido esta cita en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

La Army Zone, pop-ups y eventos para recibir a BTS

Uno de los elementos más característicos de los grandes eventos de BTS es la denominada Army Zone, un espacio diseñado para que los fans puedan disfrutar de actividades antes del espectáculo.

En las inmediaciones del estadio se han organizado zonas especiales de encuentro para seguidores, espacios fotográficos inspirados en la gira, actividades temáticas, puntos de intercambio de photocards, regalos y experiencias relacionadas con el universo BTS y áreas dedicadas a la compra de merchandising oficial.

Para muchos asistentes, estas actividades son casi tan importantes como el propio concierto, ya que permiten compartir experiencias con miles de personas que han seguido durante años la trayectoria del grupo.

Incluso los días y semanas previas a los conciertos Madrid se ha convertido prácticamente en una fiesta del K-pop. Tiendas temporales oficiales de la gira, eventos especiales organizados por comunidades de fans, repartos de 'freebies' y regalos conmemorativos, encuentros para intercambiar merchandising y photocards, proyecciones y celebraciones temáticas relacionadas con BTS y experiencias inmersivas inspiradas en el disco. Las imágenes de largas colas en la pop-up oficial ya se han convertido en una de las estampas más llamativas de la semana en la ciudad.

Las canciones más esperadas de esta cita histórica

Entre los temas que los fans esperan escuchar figuran clásicos como 'Dynamite', 'Butter', 'Permission to Dance', 'Boy With Luv', 'Spring Day', 'Fake Love', 'DNA', 'Mic Drop', 'IDOL', 'Dimple' o 'Butterfly', entre muchas otras. También algunas de su nuevo álbum como 'Body to Body', 'Hooligan', 'FYA', 'Swim' o 'Into the Sun'.

Además, cada parada de la gira está incorporando canciones sorpresa y momentos especiales que cambian de una ciudad a otra, una tradición que BTS ha mantenido durante años para ofrecer experiencias únicas a cada público.

Ahora, lo que está claro es que la importancia de estos conciertos va más allá de la música. Para miles de seguidores que descubrieron al grupo siendo adolescentes y que han esperado más de una década para verlos actuar en directo en España, los conciertos del 26 y 27 de junio representan la culminación de años de espera.