El Congreso recibe 463 enmiendas a la Ley del Cine centradas en la inteligencia artificial,y las plataformas audiovisuales

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Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado un total de 463 enmiendas parciales al proyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, una norma llamada a actualizar el marco regulatorio del sector y que afronta ahora una nueva fase de negociación parlamentaria.

Las propuestas registradas abordan cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial, la regulación de las plataformas audiovisuales, la protección de la diversidad lingüística o la definición de productor independiente, uno de los aspectos que más debate ha generado dentro de la industria. Los grupos parlamentarios registraron sus propuestas pocas horas antes de que finalizara el plazo establecido por la Cámara, fijado para las 18.00 horas de este miércoles.

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Durante los últimos días, distintas asociaciones de productores audiovisuales y la Academia de Cine habían solicitado una ampliación del plazo para poder estudiar con mayor profundidad el texto. Sin embargo, la Mesa del Congreso optó por continuar con la tramitación parlamentaria una vez superadas las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.

Protección de la diversidad lingüística

Entre las enmiendas presentadas conjuntamente por PSOE y Sumar figura la incorporación de medidas destinadas a reforzar la presencia de las lenguas cooficiales en la producción audiovisual.

La propuesta plantea que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) promueva el respeto a la diversidad lingüística mediante medidas de fomento y apoyo a las producciones realizadas en lenguas oficiales distintas del castellano y en aquellas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas.

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Asimismo, los socios de Gobierno plantean reforzar las ayudas destinadas a las salas de cine ubicadas en zonas rurales y adaptar algunos aspectos de la ley a la nueva realidad de las plataformas digitales. Uno de los puntos más controvertidos de la futura ley sigue siendo la definición de productor independiente, una reivindicación histórica de parte del sector audiovisual.

Formaciones como Podemos y EH Bildu han registrado enmiendas para delimitar con mayor claridad esta figura y evitar que grandes operadores audiovisuales puedan ser considerados productores independientes. Las propuestas establecen que tendrá esta consideración la persona física o jurídica que no ejerza ni reciba una influencia dominante por parte de prestadores de servicios audiovisuales que superen determinados niveles de facturación.

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La inteligencia artificial entra en la ley

La irrupción de la inteligencia artificial en la creación cultural también tiene reflejo en las enmiendas registradas. El PSOE plantea incorporar una referencia expresa para garantizar que las nuevas tecnologías no sustituyan el papel de los profesionales del sector audiovisual.

La propuesta recoge la necesidad de prestar una "especial atención" a la protección de la intervención humana en los procesos creativos y de producción. El portavoz de Cultura de Sumar, Nahuel González, ha señalado que todavía quedan aspectos importantes por negociar durante los trabajos de la ponencia parlamentaria, entre ellos cuestiones relacionadas con las cuotas de pantalla o los incentivos fiscales al sector.

La reforma de la Ley del Cine arrastra años de retraso, el proyecto fue impulsado inicialmente por el entonces ministro de Cultura Miquel Iceta, pero decayó con la disolución de las Cortes Generales tras la convocatoria electoral de 2023. Posteriormente, ya bajo la dirección de Ernest Urtasun al frente del Ministerio de Cultura, el texto volvió a aprobarse como anteproyecto en junio de 2024. No obstante, las dificultades para reunir apoyos parlamentarios suficientes habían mantenido paralizada su tramitación hasta ahora.

Con la presentación de estas 463 enmiendas, la futura Ley del Cine entra en una nueva fase de negociación que será clave para definir el marco regulatorio del sector audiovisual en los próximos años.