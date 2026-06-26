El trabajo, emitido en Informativos Telecinco, acerca al gran público el papel estratégico del Airbus A400M como avión de transporte militar y de reabastecimiento en vuelo

Cómo funciona el Airbus A400M o la enorme gasolinera aérea y su importancia en la seguridad de la OTAN

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La periodista de Informativos Telecinco Esperanza Calvo ha obtenido el segundo premio en la XVI edición de los Premios de Periodismo Juan de la Cierva y Hoces, organizados por Aviación Digital, gracias a su reportaje "Cómo funciona el Airbus A400M o la enorme gasolinera aérea y su importancia en la seguridad de la OTAN".

El trabajo, emitido en Informativos Telecinco, acerca al gran público el papel estratégico del Airbus A400M como avión de transporte militar y de reabastecimiento en vuelo, mostrando cómo esta capacidad resulta esencial para las operaciones de la OTAN y la logística de defensa. El jurado destacó que la pieza explica con rigor la relevancia del A400M para la seguridad aliada y las operaciones aéreas militares.

La gala, celebrada este jueves en el Real Aero Club de España, en Cuatro Vientos (Madrid), reunió a profesionales del sector aeronáutico y de la comunicación. El primer premio fue para el periodista de la Cadena SER Eduardo Hernández Ojeda por su reportaje sobre la inteligencia artificial en la aviación comercial, mientras que también fue finalista el trabajo de Izan González y Rodrigo Mínguez, de El Español, dedicado a la seguridad en los lanzamientos espaciales.

En esta decimosexta edición, el jurado evaluó cerca de 40 trabajos publicados en prensa, radio, televisión, pódcast y medios digitales, consolidando estos galardones como una de las principales referencias del periodismo especializado en aviación en España.