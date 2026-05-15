Informativos Telecinco se adentra en el Flotex-26, “el principal ejercicio avanzado de la Armada”

Nuestras cámaras han comprobado in situ este ejercicio clave para asegurar que la Armada está "preparada para defender los intereses de España en y desde la mar"

Vivimos en directo cómo la Armada española dirige unas maniobras de la OTAN

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Informativos Telecinco y nuestro compañero Íñigo Yarza, como ya hiciesen con la fragata ‘Almirante Juan de Borbón’, se han adentrado en el día a día de la Armada española para mostrar en esta ocasión cómo es el Flotex-26, su “principal ejercicio avanzado”, el cual “permite adiestrar y evaluar una fuerza naval capaz de desplegarse y operar con eficacia donde sea necesaria”.

Comprobando in situ la complejidad de las maniobras que realizan y las últimas capacidades militares incorporadas, la maniobra “demuestra la capacidad de la Armada para desplegar una fuerza naval creíble, flexible y preparada allí donde sea necesario”, tal como nos explica el almirante José Enrique Delgado Roig.

El Flotex-26 y su misión principal

“Este es el Flotex 26, que es una de las piezas claves de nuestro ciclo de preparación. Como almirante de la flota, mi misión principal es preparar la fuerza, –la fuerza de la Armada–, que incluye barcos, fuerza infantería marina, aeronaves y submarinos”, explica, el almirante Delgado, señalando que, “durante todo el año”, la misión principal que tienen es justamente esa para después “entregarla a la estructura operativa para las misiones que sean necesarias para los intereses de España”.

“Una de las piezas claves es este ejercicio”, incide, apuntando a la “complejidad de las operaciones” de las que Íñigo Yarza y las cámaras de Informativos Telecinco han podido ser testigos.

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“Una de nuestras operaciones principales es control del mar y otra es proyección del poder naval”, precisa el Almirante, indicando que la simulación del Flotex-26 captada por nuestras cámaras es “un claro ejemplo de proyección del poder naval.

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“No es sencillo. Aquí parece que ha salido todo fenomenal, pero requiere adiestramiento concienzudo, constante, y para mí es un verdadero orgullo ver a estos infantes de marina, a estos marineros, desplegando nuestras unidades en la playa con esta suavidad y esta precisión con la que lo han hecho, que ya les digo que no es nada fácil”, apunta.

“Esto requiere adiestramiento continuo durante todo el año y el Flotex-26 es parte de ese ciclo de adiestramiento para nuestra fuerza”, asevera, reivindicando la labor del destacamento involucrado en uno de los ejercicios más importantes de la Armada, junto a otros que se desarrollan también en el norte de Europa, como el del ‘Almirante Juan de Borbón’ con las fuerzas de la OTAN.

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En este caso, el ejercicio se ha desarrollado en zona conocida, en España, pero están preparados para desarrollarlo “en cualquier parte del mundo, porque es una de las características de la fuerza naval: su capacidad expedicionaria; capacidad de proyectar en cualquier parte del mundo donde sea necesario”, como apostilla el almirante Delgado.

La Armada, preparada para cualquier contingencia en cualquier momento

Al margen de la compleja situación geopolítica y la tensión bélica a uno y otro lado del planeta, desde Ucrania a Irán, explica que siempre realizan este tipo de “adiestramiento”: “Independientemente de la situación, mi misión como almirante de la flota es preparar la flota para cualquier contingencia en cualquier momento”, subraya, indicando que el ejercicio del que Informativos Telecinco ha podido ser testigo forma parte de “una de las fases de las operaciones”. “Es la proyección en playa de una fuerza de infantería de Marina”, detalla, indicando que son muchas las unidades implicadas y “para una misión de control naval se necesitan muchas capacidades”.

“Una de las capacidades las acaban de ver, pero ahí fuera del horizonte hay otros barcos haciendo su función. Aeronaves, submarinos, etcétera”, indica.

Las unidades desplegadas en el Flotex-26

El objetivo es “proyectar en tierra una capacidad militar donde sea necesario”, siendo precisamente “una de las características principales de la fuerza naval que esa capacidad militar se puede proyectar muy rápido”, algo que es posible, –incide el almirante–, porque nuestras fuerzas de infantería marina y nuestras fuerzas marinas, que están en la mar, están preparadas para eso”.

“La flexibilidad y la rapidez de despliegue es una de las características principales, y eso es en lo que están ejercitándose; en proyectar esa capacidad, una fuerza de infantería marina, que tenga que intervenir donde sea necesario con rapidez y con precisión”, recalca.

En ese sentido, en el Flotex-26 participan 2.000 militares. Entre ellos, y entre otros, se encuentran

Buques de superficie: LHD Juan Carlos I; LPD Castilla y Galicia; Fragatas Victoria, Reina Sofía y Almirante Juan de Borbón; BAC Patiño; Cazaminas Duero y Turia; BAM Relámpago; Buques auxiliares La Graña y Cartagena

Aeronaves: Helicópteros H135 y SH60; Aviones AV8B

Medios anfibios: Lanchas desembarco LCM-1E; embarcaciones SUPERCAT

Submarinos Galerna

Infantería de Marina: Batallón Desembarco II

Sistemas no tripulados: USV; UAV

Otros participantes: Regimiento Guerra electrónica (Ejército de Tierra); personal del Ejército de Aire y del Espacio; Universidad de Murcia; Centro de Guerra de Electrónica JEWCS (OTAN); Aviones Patrulla Marítima P-3 (Portugal) y Helicópteros SH60R (Estados Unidos).

La importancia del Flotex-26 reside en que “garantiza que la armada esté lista para responder con rapidez y eficacia ante cualquier escenario”, al tiempo en que refuerza la seguridad y la disuasión.

“Una fuerza preparada y visible reduce la probabilidad de crisis: Flotex-26 contribuye a disuadir amenazas y reforzar la estabilidad”, apunta la propia Armada, que añade que “España depende del mar para su comercio, energía y bienestar”, recalcando que “una fuerza naval preparada protege nuestros intereses y disuade amenazas”.