El grupo ha informado en sus redes sociales de que inicia "una nueva etapa con un cambio en su formación vocal"

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La orquesta Nueva Línea, impulsada en el último año por la viralización de canciones como 'Noche de Copas' o 'Un beso', ha anunciado este martes su separación por "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen".

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la orquesta tinerfeña ha informado de que inicia "una nueva etapa con un cambio en su formación vocal" debido a esas diferencias, pero sin especificar si son las cuatro vocalistas quienes abandonan el grupo, solo un parte o si es la parte instrumental la que se separa.

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El grupo, cuyo último éxito es la colaboración con el cantante Quevedo en su tema 'Al Golpito', señala que el resto de la formación "continúa unido y plenamente comprometido con este proyecto" y asegura que ya trabaja para seguir ofreciendo "el espectáculo y la calidad" que, afirma, han caracterizado a Nueva Línea.

Asimismo, ha indicado que irá informando de los cambios de agenda que puedan producirse como consecuencia de esta nueva etapa, sin ofrecer más detalles de los motivos. La formación ha agradecido el apoyo, la confianza y la comprensión recibidos por parte del público, los promotores y los colaboradores, y expresa su deseo de seguir compartiendo "muchos momentos" con ellos. El comunicado concluye con un mensaje de continuidad de la actividad musical: "Nos vemos muy pronto sobre los escenarios".