El artista canario tiene previstas, hasta la fecha, seis actuaciones repartidas entre Madrid y Barcelona para el año que viene

Quevedo anuncia gira por España y aumenta la expectación con su último mensaje para Canarias: "Es cuando menos se lo esperen"

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Quevedo lo ha vuelto a hacer. El artista canario ha demostrado que atraviesa el momento cumbre de su carrera al convertir la salida a la venta de las entradas de su nueva gira, 'El Baifo Tour', en un auténtico fenómeno de masas. La expectación era enorme desde que anunció sus primeros conciertos en Madrid y Barcelona, pero la respuesta del público ha superado incluso las previsiones más optimistas. Cerca de 60.000 entradas se han agotado este jueves, 18 de junio, en menos de cinco minutos, provocando colas virtuales masivas y obligando a ampliar el calendario con dos nuevas fechas.

La avalancha de fans comenzó mucho antes de que se abrieran oficialmente las taquillas. En la primera hora del registro previo para acceder a la preventa ya se habían inscrito más de 116.000 personas. De ellas, casi 79.000 correspondían a los conciertos de Madrid y más de 37.000 a los de Barcelona, unas cifras que anticipaban que la demanda sería extraordinaria.

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Este jueves, apenas unos minutos después de abrirse el registro a las 12:00 horas, gran parte de las localidades disponibles ya habían desaparecido. Las redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes de aficionados celebrando haber conseguido entradas y de otros muchos lamentando haberse quedado fuera.

La magnitud del éxito resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que la gira peninsular anunciada estaba compuesta únicamente por cuatro conciertos: dos en el Movistar Arena de Madrid, previstos para los días 9 y 10 de abril de 2027, y otros dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, programados para el 1 y 2 de julio del mismo año.

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Sin embargo, la velocidad con la que han desaparecido las entradas ha obligado a la organización a reaccionar de inmediato. Ante una demanda muy superior a la oferta disponible, se han añadido dos nuevas fechas para intentar dar respuesta a miles de fans que se han quedado sin sitio.

En concreto, Quevedo ha anunciado un tercer concierto en la capital española para el 11 de abril, y también una tercera cita en la ciudad catalana para el 3 de julio del año que viene.

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La decisión no ha sorprendido a quienes siguen de cerca la trayectoria del cantante. Ya ocurrió durante la gira 'Buenas Noches Tour', cuando varias actuaciones tuvieron que ampliarse debido al extraordinario ritmo de ventas. En aquella ocasión, Quevedo terminó encadenando varios llenos consecutivos.