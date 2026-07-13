La familia de Sam Neill ha anunciado la muerte del actor a través de un comunicado: "Fue repentina e inesperada"

Muere Sam Neill, actor protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años "de forma repentina": su trayectoria y su cáncer de sangre

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SídneyEl actor neozelandés Sam Neill, conocido por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Parque Jurásico’, entre otros personajes, ha muerto este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en la ciudad australiana de Sídney, según ha informado su familia.

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Nada más conocerse la noticia, los familiares del actor, que también interpretó al inspector Chester Campbell en ‘Peaky Blinders’, han pedido respeto a su privacidad en un momento de "inmenso dolor".

El comunicado emitido por la familia de Sam Neill

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer", aclaraba la familia del protagonista de 'Parque Jurásico'.

Además, la familia del actor ha querido mandar un mensaje de aprecio y de reconocimiento al equipo médico del hospital St. Vincent por el trato al intérprete: "Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada".

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Por último, la familia ha pedido respeto en estos duros momentos. "Se compartirán más detalles próximamente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor".

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Reacciones por la muerte de Sam Neill

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias por el deceso de Neill, quien -asegura- "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos".

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", apuntó Albanese en X.

La trayectoria de Sam Neill

Nacido en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y afincado en Nueva Zelanda desde 1954, según la página web de los Globos de Oro -galardón al que fue candidato en tres ocasiones-, Sam Neill desarrolló su carrera durante casi cinco décadas en el cine y la televisión.

Alcanzó la fama mundial por su interpretación del paleontólogo Alan Grant en ‘Parque Jurásico’ (1993), de Steven Spielberg, además de aparecer en ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998), entre otras.

Su tratamiento contra el cáncer de sangre

El actor anunció en 2023 que estaba recibiendo tratamiento por un raro cáncer de sangre en una etapa avanzada. En una entrevista con el diario 'The Guardian', el actor señalaba que le detectaron la enfermedad mientras estaba en la gira promocional de la película 'Jurassic World: Dominion'.

"El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo", anunciaba en el primer capítulo el actor -afincado en Nueva Zelanda- en el libro donde repasaba su dilatada carreta, la vida como una estrella y su descanso en su granja del país oceánico, entre otros temas.

“Me encontré sin nada que hacer (…) Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y la amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, ‘¿qué voy a hacer?'", declaró Neill en la entrevista a la versión australiana de 'The Guardian'.